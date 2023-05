Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Θρίλερ με τα αποτελέσματα

Διαφορετική εικόνα δίνουν τα στρατόπεδα του Ερντογάν και του Κιλιτσντάρογλου. Μειώνεται η μεταξύ τους διαφορά. Τι μεταδίδει το Anadolu.



Διαφορετική εικόνα δίνουν τα στρατόπεδα των δύο βασικών υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας αναφορικά με το ποιός προηγείται με βάση με τα μερικά αποτελέσματα των σημερινών εκλογών.

Ενώ τα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το κρατικό πρακτορείο Anadolu δίνουν προβάδισμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με ανάρτησή του στο twitter, περίπου στις 20:00 δήλωσε ότι εκείνος είναι αυτός που προηγείται. «Προηγούμαστε» ήταν η μονολεκτική ανάρτηση του Κιλιτσντάρογλου στο twitter.

Ο Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) δήλωσε από την πλευρά του πως με βάση τα αρχικά αποτελέσματα, ο Ερντογάν προηγείται.

Ωστόσο, περίπου στις 22.00 το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το να βιάζεται κανείς να ανακοινώνει εκλογικά αποτελέσματα ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων, αυτό θα σήμαινε κλοπή της βούλησης του λαού, ενώ ο αντίπαλός του, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προειδοποίησε τις εκλογικές αρχές να καταγράψουν όλα τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο.

«Ενώ οι εκλογές διεξήχθησαν σε μια τόσο θετική και δημοκρατική ατμόσφαιρα και η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, η προσπάθεια να ανακοινωθούν με βιασύνη αποτελέσματα, αυτό σημαίνει σφετερισμός της εθνικής βούλησης», έγραψε στο Twitter ο Ερντογάν στο πρώτο του μήνυμα μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.

14 May?s secimlerinin uhulet ve suhulet ile buyuk bir demokrasi soleni seklinde gerceklesmesi, Turkiye’mizin sahip oldugu demokratik olgunlugun ifadesidir.… — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) May 14, 2023

Ο Κιλιτσντάρογλου σε δική του ανάρτηση στο Twitter ανέφερε: «Δεν θα κοιμηθούμε απόψε», προειδοποιώντας ότι όλα τα ψηφοδέλτια πρέπει να καταμετρηθούν.

Yuzde 60'lar ile baslayan kurgu su anda 50'nin alt?na dustu. Sand?k musahitleri ve secim kurullar?ndaki gorevlilerimiz bulunduklar? yerden asla ayr?lmas?n. Bu gece uyumayacag?z Halk?m. YSK'y? uyar?yorum, illerdeki veri girisini saglamak zorundas?n?z. — Kemal K?l?cdaroglu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Τα προσωρινά αποτελέσματα που μεταδίδει το Anadolu δείχνουν ότι ο Ερντογάν προηγείται με 50,2% έναντι 44,02% του Κιλιτσντάρογλου, με καταμετρημένο το 84,32%.

?? Follow live results of Turkiye's 2023 presidential and parliamentary elections here:



?? https://t.co/SJSRWODrRk pic.twitter.com/3GYUZJ564w — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Κάνοντας λόγο για χειραγώγηση στην μετάδοση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων σε προηγούμενες εκλογές, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, που προέρχεται από το κόμμα της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε ότι κανείς δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αρχικά αποτελέσματα που μεταδίδει το Anadolu. «Δεν πιστεύουμε το Anadolu», είπε χαρακτηριστικά ο Ιμάμογλου.

«Μπορούμε να το πούμε άνετα: ο Κιλιτσντάρογλου θα ανακοινωθεί ως ο 13ος πρόεδρος της χώρας μας σήμερα», τόνισε επίσης ο Ιμάμογλου. Και ο δήμαρχος της Άγκυρας, και αυτός από το κόμμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε πως ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης προηγείται.

Τέσσερις πηγές από το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης δήλωσαν στο Reuters ότι ο Κιλιτσντάρογλου προηγείται οριακά του Ερντογάν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber μετέδωσε περίπου στις 20:35 ότι με 54,56% των ψήφων καταμετρημένο, ο Ερντογάν προηγείται με 51,87% έναντι 42,28% του Κιλιτσντάρογλου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο, που είναι φιλικά προσκείμενο στο CHP, το Halk TV μετέδωσε αποτελέσματα δίνοντας ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Κιλιτσντάρογλου, 47,71% έναντι 46,5% στον Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα που μεταδίδονται, αναμενόταν να δίνουν προβάδισμα στον Ερντογάν, καθώς πολλές από τις πρώτες καταμετρήσεις των ψήφων προέρχονται συνήθως από αγροτικές περιοχές, που αποτελούν εκλογική βάση του Τούρκου προέδρου.

