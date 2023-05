Κόσμος

Αλβανία - Δημοτικές εκλογές: έκλεισαν οι κάλπες με χαμηλό ποσοστό συμμετοχης

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τα εκλογικά αποτελέσματα στις δημοτικές εκλογές της Αλβανίας.

Οι κάλπες για τους 61 δήμους στην Αλβανία έκλεισαν στις 19:00 τοπική ώρα. Σημειώθηκε σχετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής που κυμαίνεται γύρω στο 38% και αποτελεί τη χαμηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων στις κάλπες των εννέα δημοτικών εκλογών στη χώρα, από το 1992.

Κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν σημειώθηκαν επεισόδια.

Οι εκλογές αυτές έγιναν στη σκιά της κράτησης του υποψηφίου δημάρχου της Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη και εν μέσω καταγγελιών για προσπάθεια εκφοβισμού της ελληνικής μειονότητας.

Επίσης ομογενής κατήγγειλε ότι δέχθηκε πιέσεις να ομολογήσει ότι χρηματίστηκε από τον Μπελέρη για να τον στηρίξει.

