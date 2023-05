Αθλητικά

Super League: Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου και στέφθηκε και επισήμως πρωταθλήτρια Ελλάδος.

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League για τη σεζόν 2022/23 πανηγυρίζει η ΑΕΚ, καθώς στην 10η και τελευταία αγωνιστική των play off νίκησε 4-0 τον Βόλο στην κατάμεστη ΟΠΑΠ Αρένα και πήρε τον τίτλο με διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Τα γκολ πέτυχαν οι Τσούμπερ (16΄), Γκατσίνοβιτς (33΄), Πινέδα (59΄) και Σιμάνσκι (86΄)

Είναι το 13ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της ΑΕΚ και το έκτο επαγγελματικό (από το 1979) μετά από τις σεζόν: 1938-39, 1939-40, 1962-63, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1978-79, 1988-89, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 2017-18

Ο στόχος της ΑΕΚ ήταν προδιαγεγραμμένος και δεν υπήρχε κανείς που να αμφέβαλε ότι θα τον πετύχαινε. Απλώς χρειάστηκε κάτι παραπάνω από μισή ώρα αγώνα για να «ξεδιαλύνει το τοπίο» και να δώσει το έναυσμα για έναρξη της φιέστας. Λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου το σκορ ήταν ήδη 2-0 και όλοι ετοιμάζονταν για τη στέψη. Περίπου 30.000 μέσα στην «Αγιά Σοφιά» και αρκετές χιλιάδες απ΄έξω.

Για να διαμορφωθεί το σκορ έβαλε το... ποδαράκι του ο Στίβεν Τσούμπερ, ο αδιαφιλονίκητος MVP των Play off για την Ένωση. Στο 16΄ από την ασίστ του Χατζισαφί άνοιξε το σκορ, ενώ στο 33΄ ήταν αυτός που τροφοδότησε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ο οποίος έγραψε το 2-0. Όγδοο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Σέρβο, που δεν είχε κανένα (!) την περσινή σεζόν.

Ο Βόλος έπαιξε «στα ίσια» το παιχνίδι, δεν κλείστηκε πίσω και γενικά οι παίκτες του έδωσαν μάχες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούσαν, όμως, να κάνουν πολλά αφού η ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν το ίδιο καλή όσο σε άλλους αγώνες, όμως η ενίσχυση που έπαιρνε από τον κόσμο την έκανε ασυναγώνιστη.

Στο 59΄ Λιβάι Γκαρσία και Πινέδα «έκρυψαν τη μπάλα» και ο Μεξικανός πλάσαρε τον Αυγερινό για το 3-0. Έφτασε διψήφιο αριθμό γκολ (9 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο) στην πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα. Στο 66΄ ο Ελίασον με «βολίδα» τράνταξε το δοκάρι του Βόλου. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Σιμάνσκι με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ελίασον στο 86΄.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μουκουντί (67΄ Τζαβέλλας), Βίντα, Ρότα (67΄ Σιντιμπέ), Χατζισαφί, Γιόνσον, Σιμάνσκι, 'Αμραμπατ (52΄ Ελίασον), Γκατσίνοβιτς (52΄ Πινέδα), Τσούμπερ (53΄ Φερνάντες), Γκαρσία.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Αυγερινός, Τάχατος, Ασλανίδης, Πιρίνεν, Λούνα, Τσοκάνης, Μεταξάς (80΄ Τσελεμπάκης), Κάτσε (63΄ Οικονομόπουλος), Χαρούνα (46΄ Καρτάλης), Αλχο, Γάγκι (75΄ Τριανταφύλλου)

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Αττική Οδός: Νεκρός ο οδηγός μηχανής

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Γιορτή της Μητέρας: “Σπάει” καρδιές η κόρη της Ελπίδας που έχασε το μωρό της - Η ανάρτησή της