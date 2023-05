Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Άρης: Φινάλε με ισοπαλία

Παναθηναϊκός και Αρης έμειναν στην ισοπαλία, στην γεμάτη με κόσμο Λεωφόρο.



Με το ισόπαλο 1-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους στην εφετινή Super League, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, σε ένα ματς όπου οι «πράσινοι» έδειξαν «άδειοι» κι εμφανώς απογοητευμένοι απ’ την απώλεια του τίτλου την περασμένη Δευτέρα (8/5) στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Κλεϊνχέισλερ άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 6', ο Ιτούρμπε με πολύ ωραία προσπάθεια κι εκτέλεση ισοφάρισε στο 29’ για τον Άρη. Στο 78’ ο Λοντίγκιν απέκρουσε πέναλτι του Αμπουμπακάρ Καμαρά, ενώ οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο με τους Κλεϊνχέισλερ (81’) και Νταρίντα (83’).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς και βρήκε γκολ πολύ νωρίς. Μόλις στο 6ο λεπτό, η εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ απ’ τα αριστερά (σε παράβαση πάνω στον Ιωαννίδη), βρήκε τον Κλεϊνχέισλερ μέσα στη μικρή περιοχή κι ο Ούγγρος με γυριστή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Ο Άρης βελτίωσε την εικόνα του μετά το πρώτο τέταρτο, άρχισε να κρατάει περισσότερο την μπάλα κι έφερε το ματς στα ίσα σε μία πολύ δύσκολη φάση. Ο Ιτούρμπε πήρε τη μπάλα από τον Ρουμπέν Πέρεθ, ο Ισπανός διαμαρτυρήθηκε έντονα για χέρι, όμως ο εξτρέμ του Άρη συνέχισε τη φάση, πέρασε και τον Μάγκνουσον και σκόραρε. Ο Τζήλος έδειξε αρχικά χέρι στη διεκδίκηση της μπάλας, όμως μετά από έλεγχο on field review κατακύρωσε το γκολ στο 29’, με τους «κιτρινόμαυρους» να ισοφαρίζουν σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός ανέκτησε τον έλεγχο του αγώνα μετά το γκολ του Άρη και στο 34’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί ξανά, όταν από εξαιρετική ασίστ του Μάγκνουσον, ο Χουάνκαρ έφυγε σε πλάγιο τετ-α-τετ από τα αριστερά, όμως ο Σιαμπάνης σταμάτησε την προσπάθειά του. Στο 36’ ο Ιωαννίδης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσαρε αλλά ο γκολκίπερ του Άρη έδιωξε και πάλι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μπερνάρ έπιασε «αέρα» και δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει περισσότερο την άμυνα του Άρη και στο 59’ ο Κλεϊνχέισλερ σούταρε δυνατά έξω απ’ την περιοχή, αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον Σιαμπάνη που μπλόκαρε.

Στο 61’ από λάθος του Ρουμπέν λίγο έξω απ’ την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά έκλεψε την μπάλα και βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Λοντίγκιν μπλόκαρε.

Ο Άρης κέρδισε πέναλτι στο 75’, όταν ο Καμαρά έφυγε στην κόντρα κι ανατράπηκε στο όριο της περιοχής απ’ τον Μάγκνουσον. Ο διαιτητής Τζήλος με υπόδειξη του VAR έδειξε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο «παθών», αλλά ο Λοντίγκιν στο 78’ με εντυπωσιακή εκτίναξη στη δεξιά γωνία του απέκρουσε.

Στο 81’ από εκτέλεση κόρνερ του Τσέριν, ο Κλεϊνχέισλερ είχε κεφαλιά στο δοκάρι, ενώ στην επαναφορά ο Σάρλια προσπάθησε να σκοράρει, αλλά ο Σιαμπάνης έδιωξε. Δύο λεπτά αργότερα (83’) ο Άρης είχε τη δική του μεγάλη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν από λάθος του Ρουμπέν, ο Νταρίντα έκλεψε και σούταρε με δύναμη έξω απ’ την περιοχή, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Σάρλια – Γκρέι, Πάλμα, Νταρίντα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σάρλια, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (83’ Πούχατς), Ρουμπέν, Κουρμπέλης (77’ Παλάσιος), Μαντσίνι, Μπερνάρ (64’ Τσέριν), Κλεϊνχέισλερ (83’ Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (64’ Σπόραρ).

ΑΡΗΣ (Τόλης Τερζής): Σιαμπάνης, Οντουμπάτζο, Ενκουλού, Πίρσμαν, Μαζικού, Ετέμπο, Σγουρός (46’ Ρουπ), Νταρίντα (90’+1’ Φαμπιάνο), Χριστοδουλόπουλος (46’ Πάλμα), Ιτούρμπε (65’ Ματέο Γκαρσία), Γκρέι (46’ Αμπ. Καμαρά).

*Εντύπωση προκάλεσε η ανάρτηση του Λουίς Πάλμα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης. Σε αυτή, απεικονίζονται σε φωτογραφία από τα αποδυτήρια της Λεωφόρου οι φανέλες των Πάλμα, Ματέο Γκαρσία και Χουάν Ιτούρμπε, με τη φράση «ο τελευταίος χορός» να τη συνοδεύει.

