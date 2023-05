Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: “ερυθρόλευκη” νίκη με... αναμονή για Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός, εξασφάλισε την τρίτη θέση στην ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League μετά την νίκη του επί του ΠΑΟΚ.

Με το γκολ του Ντιαντέ Σαμασέκου στο 33ο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στην ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League. Ωστόσο, το αν οι «ερυθρόλευκοι» συμμετάσχουν στα προκριματικά του Europa League θα εξαρτηθεί από το ποιος εκ των ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου αποδείχθηκαν φλύαροι, σε αντίθεση με αυτούς του Ζοσέ Ανιγκό που ήταν πιο αποτελεσματικοί.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι στο 5ο λεπτό με το πλασέ του Μπράντον Τόμας, που πήρε την πάσα του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά με τα πόδια ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απέκρουσε στη γωνιά του. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στο 7' με το... λάθος γύρισμα του Ίνγκι Ίνγκασον ενώ τρία λεπτά μετά υπήρξαν διαμαρτυρίες όταν ο Ίβαν Νάσμπεργκ βρήκε με το χέρι στο πρόσωπο τον Σαμασέκου. Στο 16' ήταν η σειρά του Κωνσταντέλια να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του Τζολάκη ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κώστας Φορτούνης ανάγκασε σε επέμβαση με τα πόδια τον Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Λίγο πριν το ημίωρο, ο Ολυμπιακός σπατάλησε σπουδαία ευκαιρία, με τον Πεπ Μπιέλ να κάνει την ατομική ενέργεια και να βρίσκεται φάτσα με τον Κοτάρσκι, αλλά ο Κροάτης τερματοφύλακας κράτησε ανέπαφη την εστία του. Όχι για πολύ, όμως, καθώς από σέντρα του Ροντινέι, με υπέροχη κεφαλιά-ψαράκι ο Σαμασέκου έκανε το 0-1 στο 33'. Κι αφού το σουτ του Τιάγκο Ντάντας στο 36' δε βρήκε στόχο, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Ζοσέ Ανιγκό μπροστά στο σκορ.

Παρόμοια η εικόνα και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους, με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά να στερείται καθαρού μυαλού στην τελική πάσα και προσπάθεια. Στο 57', πάντως, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ανάγκασε σε τρομερή επέμβαση τον Τζολάκη με το σουτ που επιχείρησε από τα 35 μέτρα. Οι φιλοξενούμενοι κατάφερναν να κρατούν μακριά από την εστία του Τζολάκη τους κινδύνους, χωρίς πάντως να ψάχνουν ένα δεύτερο γκολ.

Από φάουλ του Τάισον στο 75', ο Τόμας Κετζιόρα έπιασε την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση όμως δε βρήκε στόχο ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η ατομική προσπάθεια του Κωνσταντέλια στο 83'. Κάπου εκεί ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και το ματς. Ο Ολυμπιακός παίρνει την τρίτη θέση και μάλιστα στο +6 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ στις 24 του μήνα στο Πανθεσσαλικό και σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, θα συμμετάσχει εκείνος στο Europa League, στέλνοντας τους Πειραιώτες στο Conference League.

Διαιτητής: Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Φιλίπε Σοάρες, Τάισον - Ντόη.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κετζιόρα, Ινγκασον, Νάσμπεργκ (46' Κουλιεράκης), Ράφα Σοάρες, Ντάντας (64' Σβαμπ), Αουγκούστο (76' Φιλίπε Σοάρες), Κωνσταντέλιας, Μπίσεσβαρ (64' Τάισον), Α. Ζίβκοβιτς, Τόμας (82' Τζίμας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Τζολάκης, Εμβιλά, Φορτούνης (78' Μασούρας), Παπασταθόπουλος, Μπιέλ (65' Βρουσάι), Ροντινέι, Χουάνγκ (78' Κασάμι), Σαμασέκου, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Μπακαμπού (72' Ελ Αραμπί).

*Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης στη μνήμη του Γιώργου Χριστοβασίλη, προέδρου του ΠΑΣ Γιάννινα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

*Στο ημίχρονο αποθεώθηκαν από τον κόσμο που βρίσκεται στην Τούμπα η γυναικεία ομάδα χάντμπολ, η ομάδα πάλης και η Κ15 του ΠΑΟΚ.

