Εκλογές στην Τουρκία - Yeni Safak: Η Ακσενέρ υπέστη νευρικό κλονισμό

Τι αναφέρει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα για το επεισόδιο με την Μεράλ Ακσενέρ.

Οι εκλογές στην Τουρκία θεωρούνται από τις πιο κρίσιμες, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο μεταξύ των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Yeni Safak, για νευρικό κλονισμό της πρόεδρου του Καλού Κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ κάνουν λόγο ΜΜΕ της Τουρκίας τονίζοντας ότι χαστούκισε αστυνομικό.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Μεράλ Ακσενέρ άρχισε να φωνάζει «Δεν σας είπα ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε;» και φέρεται να έριξε χαστούκι σε έναν αστυνομικό.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, υπήρξε και βίντεο από τη στιγμή, όμως το υλικό διαγράφηκε, μετά από αίτημα μελών του κόμματος. Επίσης, αναφέρεται ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εστάλησαν στο σημείο και η κατάσταση έγινε χαοτική.

