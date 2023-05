Αθλητικά

ΑΕΚ: Φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός μέσα και έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ με χιλιάδες οπαδούς της Ένωσης να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.



Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League για τη σεζόν 2022/23 πανηγυρίζει η ΑΕΚ, καθώς στην 10η και τελευταία αγωνιστική των play off νίκησε 4-0 τον Βόλο στην κατάμεστη ΟΠΑΠ Αρένα και πήρε τον τίτλο με διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό.

Είναι το 13ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της ΑΕΚ και το έκτο επαγγελματικό (από το 1979) μετά από τις σεζόν: 1938-39, 1939-40, 1962-63, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1978-79, 1988-89, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 2017-18.

Στο κέντρο της ΟΠΑΠ Αρένα τοποθετήθηκε αψίδα με τη λέξη «Champions» και ένα τεράστιο κιτρινόμαυρο βάθρο όπου θα ανέβαιναν ο Ματίας Αλμέιδα και οι παίκτες του. Αφού προηγήθηκε φαντασμαγορικό σόου με φωτορυθμικά, αφίχθη στον αγωνιστικό χώρο το τρόπαιο της Super League το οποίο μετέφερε εκπρόσωπος του συνεταιρισμού.

Στη συνέχεια οι παίκτες εμφανίστηκαν ένας ένας από τα αποδυτήρια μέσα σε ένα σύννεφο καπνού. Ανέβηκαν στο βάθρο και παρέλαβαν τα μετάλλιά τους από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Ευάγγελο Ασλανίδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Κοσμά.

Οι περισσότεροι ξένοι φορώντας και σημαίες της πατρίδας του στη μέση, ενώ αρκετοί συνοδεύονταν από τα παιδιά τους. Το γήπεδο σείστηκε όταν εμφανίστηκε με τις πατερίτσες ο Σέρχιο Αραούχο, ενώ τελευταίος εν μέσω ιαχών, μπήκε στο γήπεδο ο Ματίας Αλμέιδα, ο πρωτεργάτης της επιτυχίας. Ακολούθησαν οι συνεργάτες του και όλο το staff της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Είχε έλθει η ώρα της απονομής. Το τρόπαιο παρέδωσε στον Σέρχιο Αραούχο ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, Γιάννης Βούρος. Ο Αργεντινός μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο το σήκωσαν ψηλά, προς στον ουρανό. Το γήπεδο «εξερράγη», οι απανταχού της γης ΑΕΚτζήδες γιορτάζουν. Η ΑΕΚ είναι για 13η φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Στον έβδομο ουρανό, και ο προπονητής της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας 2023, στην πρώτη σεζόν του στην Ένωση θέλησε να υπενθυμίσει τη σκληρή δουλειά από τους παίκτες του για να φτάσουν οι «κιτρινόμαυροι» στο 13ο πρωτάθλημα της Ιστορίας τους. Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο Αργεντινός τεχνικός είπε πως αισθάνεται «ευγνώμων στον Θεό, τον ιδιοκτήτη του συλλόγου και σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για την ΑΕΚ».

Ο Ματίας Αλμέιδα τόνισε:

«Κατ' αρχάς νιώθω ευγνώμων στον Θεό που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα στη ζωή μου, έπειτα στον ιδιοκτήτη του συλλόγου που μου δίνει δουλειά και έπειτα σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για την ΑΕΚ. Όλους όσους εμπλέκονται με την καθημερινότητα, τον οδηγό του πούλμαν, τους κηπουρούς, τους φυσιοθεραπευτές. Κυρίως και αρχικά τους ποδοσφαιριστές, και μία τεράστια αγκαλιά στον κόσμο μας που μας στήριξε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο».

Στη συνέχεια μίλησε για τον φίλαθλο κόσμο της ΑΕΚ: «Νιώθω πραγματικά ευγνώμων στη ζωή. Μέσω ενός αθλήματος δίνουμε χαρά σε πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις οικογένειές μας στην Αργεντινή, κόσμο στο Μεξικό, νιώθω ευγνώμων που ζω αυτές τις στιγμές».

Τέλος για το γεγονός πως κατέκτησε τον τίτλο στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ είπε: «Πίσω από όλα αυτά κρύβεται πολλή δουλειά με πολλή αγάπη και πιστεύουμε στη δουλειά. Οι παίκτες το κατάλαβαν και το ερμήνευσαν όπως έπρεπε, μετατρέψαμε την ομάδα σε μία ομάδα πολύ ανταγωνιστική και στο τέλος κάναμε ό,τι καλύτερο. Απολαμβάνω αυτή τη στιγμή, είναι μοναδική».

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Γιορτή της Μητέρας: “Σπάει” καρδιές η κόρη της Ελπίδας που έχασε το μωρό της - Η ανάρτησή της

“Είμαστε Μαζί”: Ο Παπανικολάου, η έκπληξη του Γκάλη και το φάσμα του αυτισμού (βίντεο)