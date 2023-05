Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Θρίλερ και στο βάθος δεύτερος γύρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκλογικό θρίλερ στην Τουρκία. Έπεσε κάτω από το 50% το ποσοστό του Ερντογάν. Ολοταχώς προς δεύτερο γύρο εκλογών.



Με τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι είναι ο νικητής της εκλογικής αναμέτρησης για την ανάδειξη προέδρου της Τουρκίας, ωστόσο όπως όλα δείχνουν η τελική απόφαση θα παρθεί σε δεύτερο γύρο στις 28 Μαΐου.

Κάτω από το 50% έπεσε το ποσοστό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις τουρκικές προεδρικές εκλογές με σχεδόν το 90% των ψήφων καταμετρημένο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος προηγείται με ποσοστό 49,63%, στο 93.67% της καταμέτρησης, έναντι 44,63%, που συγκεντρώνει ο πολιτικός του αντίπαλος και επικεφαλής του συνασπισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και 5,29% του Σινάν Ογάν.

?? Follow live results of Turkiye's 2023 presidential and parliamentary elections here:



?? https://t.co/SJSRWODrRk pic.twitter.com/3GYUZJ564w — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023

Περίπου στις 22.00 το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το να βιάζεται κανείς να ανακοινώνει εκλογικά αποτελέσματα ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων, αυτό θα σήμαινε κλοπή της βούλησης του λαού, ενώ ο αντίπαλός του, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προειδοποίησε τις εκλογικές αρχές να καταγράψουν όλα τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο.

«Ενώ οι εκλογές διεξήχθησαν σε μια τόσο θετική και δημοκρατική ατμόσφαιρα και η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, η προσπάθεια να ανακοινωθούν με βιασύνη αποτελέσματα, αυτό σημαίνει σφετερισμός της εθνικής βούλησης», έγραψε στο Twitter ο Ερντογάν στο πρώτο του μήνυμα μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.

14 May?s secimlerinin uhulet ve suhulet ile buyuk bir demokrasi soleni seklinde gerceklesmesi, Turkiye’mizin sahip oldugu demokratik olgunlugun ifadesidir.… — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) May 14, 2023

Ο Κιλιτσντάρογλου σε δική του ανάρτηση στο Twitter ανέφερε: «Δεν θα κοιμηθούμε απόψε», προειδοποιώντας ότι όλα τα ψηφοδέλτια πρέπει να καταμετρηθούν.

Yuzde 60'lar ile baslayan kurgu su anda 50'nin alt?na dustu. Sand?k musahitleri ve secim kurullar?ndaki gorevlilerimiz bulunduklar? yerden asla ayr?lmas?n. Bu gece uyumayacag?z Halk?m. YSK'y? uyar?yorum, illerdeki veri girisini saglamak zorundas?n?z.

Λίγο προτού εκφωνήσει την πρώτη ομιλία του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε χαμογελαστός στην Κωνσταντινούπολη. πληροφορίες νωρίτερα ανέφεραν ότι θα εμφανιστεί στην Άγκυρα, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Erdogan, who was supposed be in Ankara, makes an appearance in Istanbul. He is smiling #Turkey pic.twitter.com/qffxBDGYSi — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) May 14, 2023

Μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram αναμένεται να τοποθετηθεί για τα έως τώρα αποτελέσματα ο Σινάν Ογκάν, ο οποίος έχει έρθει τρίτος στην σημερινή κούρσα, διατηρώντας μέχρι αυτήν την ώρα ένα ποσοστό 5,3%. «Θα εξετάσω τις επιλογές» τόνισε ο υποψήφιος Πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες να ανοίξει τα χαρτιά του, ενόψει του δεύτερου γύρου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Yeni Safak, η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ, φέρεται να έπα νευρικό κλονισμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Μεράλ Ακσενέρ άρχισε να φωνάζει «Δεν σας είπα ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε;» και φέρεται να έριξε χαστούκι σε έναν αστυνομικό.

Έκκληση σε όλους τους Τούρκους πολίτες να σταθούν δίπλα και να υποστηρίξουν το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκλέξει τους ηγέτες που επιθυμεί απηύθυνε, από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκράμ Ιμάμογλου. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, από κοινού με τον δήμαρχο Άγκυρας, κατήγγειλε μηχανισμό παραποίησης αποτελεσμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Γιορτή της Μητέρας: “Σπάει” καρδιές η κόρη της Ελπίδας που έχασε το μωρό της - Η ανάρτησή της

“Είμαστε Μαζί”: Ο Παπανικολάου, η έκπληξη του Γκάλη και το φάσμα του αυτισμού (βίντεο)