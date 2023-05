Κόσμος

Εκλογές στην Χειμάρρα - Μπελέρη: “Ντέρμπι” με τον εκλεκτό του Ράμα

Τι δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα από την συνεχιζόμενη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος ο υποψήφιος της ομογένειας.

Με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η δημοσιοποίηση των επίσημων αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών στον Δήμο Χειμάρρας στην Αλβανία, με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα να δίνουν προβάδισμα στον Γκιόργκι Γκόρο, υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και «εκλεκτό» του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, έναντι του Φρ. Μπελέρη.

Ο ομογενής υποψήφιος Φρ. Μπελέρη λαμβάνει το 50,44% και ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Γκιόργκι Γκόρο λαμβάνει το 49,56%, με καταμετρημένο το 44,4% των ψήφων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί έως τις 07:30 το πρωί της Δευτέρας, η διαφορά ανάμεσα σε Μπελέρη και Γκόρο είναι μόλις 31 ψήφοι.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Αλβανία, Χρήστος Μαζανίτης, κύκλοι της ομογένειας εκτιμούσαν από νωρίς ότι θα υπάρξει «ντέρμπι μέχρι τέλους» ανάμεσα σε Γκόρο και Μπελέρη και υπάρχει αισιοδοξία για τελική επικράτηση του Μπελέρη, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος σε φυλακή των Τιράνων.

Η συμμετοχή άγγιξε το 34%, με τον στόχο να είναι για την ομογένεια να ξεπεράσει το 30%, δείγμα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πως υπήρξε σημαντική κινητοποίηση και μετακίνηση πολιτών, κυρίως από την Ελλάδα στην Χειμάρρα για να ψηφίσουν.

Η διαδικασία καταμέτρησης ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και αφού οι κάλπες από τα 36 εκλογικά τμήματα μεταφέρθηκαν σε συγκεκριμένο χώρο, στο κέντρο της Χειμάρρας.

