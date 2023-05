Κοινωνία

Κολωνός: Πυροβολισμοί σε σπίτι - Στο παιδικό δωμάτιο βρέθηκαν σφαίρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός σε γειτονιά του Κολωνού, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε σπίτι.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, τα ξημερώματα της Κυριακής, στον Κολωνό όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε σπίτι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες πυροβόλησαν , λίγο μετά την 01:00, μονοκατοικία επί της οδού Ισμήνης. Σημειώνεται, ότι δύο από τις σφαίρες βρέθηκαν στο παιδικό δωμάτιο, η μία δίπλα στην κούνια του μωρού, ενώ μία τρίτη καρφώθηκε στο αγροτικό αυτοκίνητο της οικογένειας τους έξω από το σπίτι. Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Αμέσως μετά οι άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης

Βραζιλία: Δολοφονία αστυνομικών από επιθεωρητή της Αστυνομίας

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα