Κόσμος

Βραζιλία: Δολοφονία αστυνομικών από επιθεωρητή της Αστυνομίας

Που και πως δολοφονήθηκαν από τον αστυνομικό οι συνάδελφοι του. Περιπετειώδης ο τρόπος διαφυγής του απο τον τόπο του εγκλήματος.

Επιθεωρητής της Αστυνομίας στη βραζιλιάνικη πολιτεία Σεαρά (βόρεια) δολοφόνησε με όπλο τέσσερις συναδέλφους του μέσα στο αστυνομικό τμήμα όπου εργάζονταν, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το έγκλημα διαπράχθηκε χθες στην Καμοσίμ της Βραζιλίας, 354 χιλιόμετρα από τη Φορταλέζα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Σεαρά, ανέφερε η Αστυνομία μέσω Instagram.

Ο ύποπτος, που τελούσε σε διαθεσιμότητα, διέφυγε με όχημα της αστυνομίας αφού διέπραξε την τετραπλή δολοφονία. Κατόπιν πήγε και παραδόθηκε σε στρατώνα της χωροφυλακής, δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών ασφαλείας του δήμου στον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα κίνητρα του μακελειού.