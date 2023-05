Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: τα θέματα της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Όλοι μας σκεφτόμαστε την υγεία μας. Μέχρι ποιο σημείο, όμως, είναι φυσιολογικό και πότε γίνεται υπερβολικό και ανησυχητικό; Είναι η αρρωστοφοβία η νόσος του 21ου αιώνα που μας κάνει… κατά φαντασίαν ασθενείς; O ψυχολόγος Άκης Μακρυγιάννης προτείνει κατευθύνσεις ώστε να διαχειριστούμε σωστά μια τέτοια κατάσταση.

Ποια είναι τα οφέλη του καθαρισμού προσώπου; Η δερματολόγος-αφροδισιολόγος Μαρία Γιαννάκη – Αραπάκη δίνει χρήσιμες συμβουλές για ένα καθαρό δέρμα και ένα λαμπερό πρόσωπο.

Πόσα μικρόβια μπορεί να συγκεντρώσει ένα πλαστικό μπουκάλι; Η Χριστίνα Λαγογιάννη, Leader μίας εταιρείας για λύσεις Ασφάλειας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής, αποκαλύπτει πότε ένα πλαστικό μπουκάλι μπορεί να γίνει επικίνδυνο για την υγεία μας.

Υπάρχει υγιεινός δρόμος στo junk food; Ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς τον δείχνει και η σεφ Αγγελική Τσουκαλά μάς ετοιμάζει μια υγιεινή πίτσα και κρέπες από βρώμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής

Εκλογές - Μητσοτάκης στο TikTok: Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και το τρολάρισμα στον Τσίπρα (βίντεο)

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης