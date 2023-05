Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής

Θλίψη προκαλεί το άγγελμα του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Σε ηλικία 89 ετών, έφυγε από τη ζωή νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο αγαπημένος τραγουδιστής και ηθοποιός, με συμμετοχή σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου στην "χρυσή εποχή" του, Γιάννης Βογιατζής.

Ο Γιάννης Βογιατζής νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1934.

Ήταν τραγουδιστής που δραστηριοποιήθηκε ως καλλιτέχνης σε όλους τους χώρους όπου λειτουργούσε το τραγούδι, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στο ραδιόφωνο. Βραβεύτηκε δυο φορές με το 1ο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, το 1963 με το τραγούδι «Πέταξε ένα πουλί» (των Κώστα Κλάββα και Αλέξη Αλεξόπουλου) και το 1970 με το τραγούδι «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά» (των Τόλη Βοσκόπουλου και Ηλία Λυμπερόπουλου).

Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το τραγούδι από τις βραδιές ταλέντων του Ζοζέφ Κορίνθιου.

Υπήρξε ένα από τα αστέρια της δεκαετίας του 1960.

Ήταν φίλαθλος του Παναθηναϊκού και είχε τραγουδήσει και τον ύμνο της ομάδας.

Από το 1958 έως το 1962 ήταν επίσημος τραγουδιστής των ανακτόρων.

Το 1970, πριν την εμφάνιση στο Φεστιβάλ, έκανε εγχείρηση για πολύποδες και μετά από τρία χρόνια σταμάτησε το τραγούδι

Από το 1978 συνέχισε και πάλι να τραγουδά.

Έπειτα από 25 χρόνια πολιτικού γάμου, παντρεύτηκε το 2007 τη γυναίκα του και με θρησκευτικό γάμο.

Είναι πρώτος εξάδελφος του ηθοποιού Γιάννη Βογιατζή και υπήρξε συμμαθητής της Ειρήνης Παππά..

