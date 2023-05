Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Η “μονομαχία” Ερντογάν - Κιλιτσντάρογλου και ο “ρυθμιστής” Ογάν

Στο β` γύρο θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Τουρκίας. «Βουτιά» της τουρκικής λίρας. Άλμα τα ασφάλιστρα κινδύνου

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σε χαμηλό δύο μηνών σήμερα ενώ τα τουρκικά ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) κατέγραψαν άλμα καθώς η χώρα οδεύει προς ένα δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών.

Η λίρα υποχώρησε στο επίπεδο των 19,70 έναντι του δολαρίου τις πρώτες ώρες της διαπραγμάτευσης, τα τουρκικά ομόλογα σε δολάρια κατέγραψαν απώλειες άνω των 5 σεντς και τα CDS κατέγραψαν άλμα. Το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντολή για αναστολή των συναλλαγών αφού ο γενικός δείκτης κατέγραψε βουτιά άνω του 6% στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση.

Τα αποτελέσματα

Οι αντίπαλοι του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη μάχη για να βάλουν τέλος στην εικοσαετή κυριαρχία του στην Τουρκία κατά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 28 Μαΐου, αφού οι επιδόσεις του ήταν καλύτερες απ' ό,τι προβλεπόταν στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας χθες, Κυριακή, χωρίς όμως να καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων.

Ο Ερντογάν συγκέντρωσε το 49,4% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτερου Εκλογικού Συμβουλίου Αχμέτ Γενέρ, λιγότερες από το 50% που χρειαζόταν για να κερδίσει από τον πρώτο γύρο.

Με καταμετρημένες τις ψήφους από το 99% των εκλογικών τμημάτων, ο αντίπαλος του Ερντογάν Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κέρδισε 44,96%, ενώ ο υποψήφιος Σινάν Ογάν κέρδισε το 5,2% των ψήφων.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης επευφήμησαν το αποτέλεσμα, με την εφημερίδα Γενί Σαφάκ να δηλώνει πως «Ο λαός κέρδισε», αναφερόμενη στη Λαϊκή Συμμαχία του Ερντογάν που φάνηκε να έχει κερδίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, κάτι που θα μπορούσε να του δώσει ένα κρίσιμης σημασίας πλεονέκτημα στο δεύτερο γύρο.

«Ο νικητής ήταν αναμφίβολα η χώρα μας», δήλωσε στη διάρκεια της νύκτας ο Ερντογάν σε ομιλία του προς τους επευφημούντες οπαδούς του στην έδρα του κυβερνώντος κόμματός του, του AKP, στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

Ο Κιλιτσντάρογλου, επικεφαλής μιας συμμαχίας έξι κομμάτων, δήλωσε πως θα επικρατήσει στο δεύτερο γύρο και κατηγόρησε το κόμμα του Ερντογάν ότι επενέβη στην καταμέτρηση των ψήφων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ κάλεσε τους υποστηρικτές του στη χώρα αυτή των 84 εκατομμυρίων ανθρώπων να είναι υπομονετικοί.

Η προοπτική να εισέλθει η εξουσία του Ερντογάν σε μια τρίτη δεκαετία έχει αναστατώσει τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι διεξάγουν εκστρατεία για μεταρρυθμίσεις ώστε να διορθωθεί η ζημιά που λένε πως έχει προκαλέσει στη δημοκρατία της Τουρκίας.

Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι και ακτιβιστές μπορεί να απελευθερωθούν, αν επικρατήσει η αντιπολίτευση.

Ο κύριος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης σημείωσε πτώση 6,4% στις συναλλαγές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ ο δείκτης του τραπεζικού τομέα κατέγραψε πτώση 9,5%.

