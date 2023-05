Κοινωνία

“Άξιον Εστί”: Ο π. Αντώνιος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 - Το τάμα του στην Παναγία (βίντεο)

Αποκλειστικές εικόνες και πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1. Πως τον αντιμετώπισαν οι πιστοί. Τι λέει ο Στράτος Τζώρτζογλου, που προσκύνησε την εικόνα αμέσως μετά τον ιερωμένο.

«Έχουμε έρθει να προσκυνήσουμε. Μην το κάνεις αυτό, παιδί μου… Είδες το θράσος που έχεις; Πες του Λιάγκα “Χριστός Ανέστη” από μένα», είπε οργισμένος ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου, που συνόδευε τον πατέρα Αντώνιο από την «Κιβωτό του Κόσμου», κατά την επίσκεψη του στην Μητρόπολη Αθηνών για προσκύνηση της εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί», απευθυνόμενος προς το τηλεοπτικό συνεργείο και τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, προς τους οποίους τήρησε «εχθρική στάση».

Ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος, προς τον οποίο με ευγένεια απευθύνθηκε ο δημοσιογράφος ζητώντας του να κάνει κάποια δήλωση.

Ο πατήρ Αντώνιος αρκέστηκε να απαντήσει ευγενικά λέγοντας μόνο «Χριστός Ανέστη, να ΄στε καλά».

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός είπε πως δεν ισχύουν όσα αναπαράγονταν στο διαδίκτυο ότι πιστοί που περίμεναν μαζί του στην ουρά έξω από την Μητρόπολη για 4 ώρες, ήταν ιδιαίτερα θερμοί απέναντι στον ιερέα και του έλεγαν ότι είναι αθώος και πως εκείνος θα δικαιωθεί από τις εξελίξεις, με τον ρεπόρτερ να λέει «εγώ ήμουν δίπλα του σε απόσταση αναπνοής και δεν άκουσα τίποτα τέτοιο».

Για θερμή ανταπόκριση των πιστών προς τον π. Αντώνιο έκανε λόγο διαχειριστής εκκλησιαστικού ιστότοπου που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Δευτέρα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πατήρ Αντώνιος, προσκυνώντας την εικόνα της Παναγίας έκανε τάμα να μεταβεί και στο Άγιο Όρος και να προσκυνήσει το θρησκευτικό κειμήλιο, αφού, όπως είπε, με την βοήθεια της Παναγίας τελειώσει αίσια για εκείνον η περιπέτεια που περνά μετά τις καταγγελίες για τον ίδιο και την «Κιβωτό του Κόσμου».

Για εγκάρδιες συνομιλίες του πατρός Αντωνίου με πιστούς που ήταν κοντά του στην ουρά έκανε λόγο και ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος με δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε πως από τύχη προσκύνησε την εικόνα, μαζί με την γυναίκα του, ακριβώς μετά από τον πατέρα Αντώνιο, λέγοντας ότι δεν ήταν ανάμεσα στα περίπου 30 άτομα που ήταν το γκρουπ που συνόδευε τον πατέρα Αντώνιο.

