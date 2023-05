Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας και τα όνειρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

«Ήρθε η καλύτερη ημέρα», είπε την Δευτέρα η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «επιτέλους, ο Ερμής μπαίνει σε ορθή φορά και κάνει πολύ ωραία όψη με τον Κρόνο, που σημαίνει συζητήσεις και επαφές που δεν είχαν τελειώσει, μπορεί από σήμερα έως την Παρασκευή να ολοκληρώσετε συμφωνίες και να υπογράψετε».

«Είναι πολύ καλό ότι γίνεται και έχει σχέση με τα παιδιά», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Ο Ποσειδώνας της Τέχνης και της φαντασίας κάνουν ωραία όψη με τον Άρη και για τα μισά ζώδια αυτό φέρνει την ικανοποίηση ενός ονείρου τους».

«Τα οικονομικά μέσα στον άλλο μήνα μπορεί να έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα», προσέθεσε.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

