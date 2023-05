Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Μάζεψαν 18000 λίτρα σκουπιδιών από παραλία (εικόνες)

Μεταξύ των απορριμμάτων ήταν ένα γεμάτο μπιτόνι βενζίνη, μια μεγάλη φιάλη υγραερίου, τηλεοράσεις, εκατοντάδες γυάλινα μπουκάλια.

Χιλιάδες λίτρα απορριμμάτων και εύφλεκτα υλικά απομακρύνθηκαν από τον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής με πρωτοβουλία του Γραφείου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής και την ομάδα «The Cleaningans».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, περίπου 18.000 λίτρα απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων ένα γεμάτο μπιτόνι βενζίνη, μια μεγάλη φιάλη υγραερίου, τηλεοράσεις, εκατοντάδες γυάλινα μπουκάλια κ.ά. ήταν η «συγκομιδή» του εθελοντικού καθαρισμού, που πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Γλαρόκαβος Χαλκιδικής είναι ένα φυσικό λιμάνι μεγάλης περιβαλλοντικής και οικολογικής σημασίας, στο οποίο αναπτύσσεται ένα μεσογειακό πευκοδάσος. Μέσα σε αυτό εντοπίζονται σπάνια και προστατευόμενα άγρια βότανα και λουλούδια (κρινάκι της θάλασσας, αγριοβιολέτες, κ.ά.). Μολονότι εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GRBW109057029101), εδώ και αρκετές δεκαετίες ο Γλαρόκαβος έχει υποβαθμιστεί από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η δημιουργία παράτυπων οικισμών, ο τουρισμός και η απόθεση δομικών υλικών (π.χ. μπάζα, ηλεκτρικές συσκευές, κ.ά.).

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία, ο επικεφαλής της ομάδας και του Γραφείου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Περικλής Χατζηνάκος επισήμανε ότι η συμμετοχή και η προσπάθεια ήταν εντυπωσιακή και ότι «αισθανόμαστε υπερηφάνεια γιατί αποτρέψαμε ως ένα σημαντικό βαθμό, στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, την καταστροφή του Γλαρόκαβου».