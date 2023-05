Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Την Κυριακή όλη η πατρίδα μας θα είναι γαλάζια

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην πλατεία του Ζωγράφου ενόψει των εκλογών της 21ης Μαϊου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη γειτονιά του Ζωγράφου ενόψει την εκλογών της 21ης Μαϊου.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε μαζί πριν από τέσσερα χρόνια» η οποία όπως υπογράμμισε «πρέπει να ανανεωθεί και ο δρόμος τον οποίον έχουμε χαράξει για την πατρίδα μας είναι ένας δρόμος που πρέπει να είναι δρόμος χωρίς επιστροφή».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα επενδύσει στην αναβάθμιση του συστήματος Υγείας, προχωρώντας σε 10.000 προσλήψεις. Μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή τη δέσμευση «προσωπικό στοίχημα».

Πέρα από μήνυμα νίκης ενόψει των εκλογών της Κυριακής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για την εξωτερική πολιτική χωρίς να σχολιάσει τις εν εξελίξει τουρκικές εκλογές. « Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για τις τουρκικές εκλογές, γιατί θα αναμένουμε τα αποτελέσματα στο δεύτερο γύρο. Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι εμείς ήμασταν αυτοί που διαχειριστήκαμε μια επιθετική Τουρκία, εμείς επενδύσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, εμείς χτίσαμε συμμαχίες, εμείς μπορέσαμε και κάναμε ευρωπαϊκά ζητήματα τα ζητήματα Ελλάδος - Τουρκίας. Και αυτή η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί την επόμενη μέρα. Μακάρι τα πράγματα με την Τουρκία να πάνε καλύτερα, είμαι ο πρώτος που το θέλει. Αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση η πατρίδα να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο», είπε.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Γεμίσαμε την πλατεία Ζωγράφου, στέλνουμε το μήνυμα εδώ της μεγάλης νίκης. Την επόμενη Κυριακή θα είμαστε οι νικητές, φίλες και φίλοι, για μία Ελλάδα ισχυρή, αυτοδύναμη.

Χαίρομαι, φίλες και φίλοι, γιατί η τελευταία μου παρουσία στο λεκανοπέδιο πριν την μεγάλη τελική μας συγκέντρωση στο Θησείο, την Παρασκευή το βράδυ, γίνεται εδώ στου Ζωγράφου, στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, η οποία θα βαφτεί γαλάζια το βράδυ των εκλογών. Όπως γαλάζια θα είναι, φίλες και φίλοι, όλη η πατρίδα μας την επόμενη Κυριακή, για να στείλουμε μαζί το μήνυμα ότι αυτή η προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια πρέπει να συνεχιστεί. Ότι αυτή η συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε μαζί πριν από τέσσερα χρόνια, πρέπει να ανανεωθεί. Και ότι ο δρόμος τον οποίον έχουμε χαράξει για την πατρίδα μας είναι ένας δρόμος που πρέπει να είναι δρόμος χωρίς επιστροφή.

Διότι ξέρετε καλά πόσα δύσκολα χρειαστήκαμε να διαχειριστούμε όλη αυτήν την τετραετία. Ούτε εγώ περίμενα όταν με εμπιστευτήκατε και έκατσα για πρώτη φορά στο γραφείο, στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι θα χρειαζόταν να διαχειριστούμε τόσες δύσκολες, εισαγόμενες κρίσεις. Από την πανδημία μέχρι τη μεταναστευτική εισβολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι την ενεργειακή κρίση, φυσικές καταστροφές.

Όμως, φίλες και φίλοι, κρατήσαμε τη χώρα όρθια, την κοινωνία ενωμένη και την πατρίδα μας ασφαλή. Ταυτόχρονα, δεν κάναμε πίσω από την υλοποίηση όλων των κεντρικών προεκλογικών μας δεσμεύσεων.

Ξαναδιάβαζα λίγο την ομιλία την οποία είχα κάνει στο Θησείο πριν από τις εκλογές του 2019. Θυμηθείτε λίγο τότε σε τι είχα δεσμευθεί. Σας είχα πει ότι θα μειώσουμε φόρους και εισφορές και μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές.

Σας είχα πει, ότι θα κάνω την Ελλάδα κέντρο επενδύσεων, θα φέρουμε ξένους επενδυτές, θα δημιουργήσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας και φέραμε 300.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Σας είχα πει τότε ότι θα αυξήσω τον κατώτατο μισθό. Γιατί πρέπει μερίδιο ανάπτυξης να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας και ειδικά οι χαμηλόμισθοι. Πήραμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ και τον πήγαμε στα 780 ευρώ.

Σας είχα πει ότι θα διορθώσουμε τις μεγάλες αδυναμίες, το έγκλημα το οποίο έγινε εις βάρος των συνταξιούχων από το νόμο Κατρούγκαλου. Και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

