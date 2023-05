Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Φονική σύμπλοκη: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο του 52χρονου

Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή για τα αίτια θανάτου του 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, ο οποίος έπεσε νεκρός όταν ξυλοκοπήθηκε από δύο αδέλφια.

Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 52χρονου ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, ο οποίος έπεσε νεκρός όταν ξυλοκοπήθηκε από δύο αδέλφια στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικό μέσο, ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή η οποία έδειξε πως ο θάνατος του άτυχου 52χρονου από τη Θεσσαλονίκη οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η νεκροψία διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το θύμα υπέστη «ισχαιμία του μυοκαρδίου».

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο αδέρφια με καταγωγή από την Αρμενία καθώς τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Τα δύο αδέλφια το πρωί του Σαββάτου (13.5.2023) λογομάχησαν και στη συνέχεια χτύπησαν τον 52χρονο, καθώς δεν ήθελαν το γραφείο τελετών στη γειτονιά και ενοχλούνταν από το γεγονός ότι ο άνδρας φρόντιζε τα αδέσποτα της περιοχής.

Ο γιος του είχε μιλήσει για συνεχή παρενόχληση από τα δύο αδέλφια, ενώ – όπως είπε – ο πατέρας του αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

