“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Γέλιο μέχρι δακρύων την Δευτέρα (εικόνες)

Το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Πάρτε μία... γεύση.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Όλοι οι Παπαδόπουλοι επιμένουν να φιλοξενήσουν στη βίλα τη Στέλλα, την αδερφή της Βιβής, και περισσότερο από όλους ο Αλέξανδρος που φαίνεται να νιώθει κάτι παραπάνω γι’ αυτήν και προσπαθεί να έρθει όσο γίνεται πιο κοντά της. Ο Αρίστος από την άλλη παίρνει απόφαση να ζητήσει συγγνώμη απ’ τον Περικλή μπροστά σε όλους σε ένα κυριακάτικο γεύμα, στο οποίο έχει καλέσει και τους Χρηστίδηδες, και να λήξει έτσι την μεταξύ τους έριδα, ενώ ο παππούς πηγαίνει την Βιβή να επισκεφτούν το «ακίνητο στο οποίο έχει επενδύσει για το μέλλον του» κάνοντάς τη να χάσει την γη κάτω απ’ τα πόδια της. Κι ενώ η Μελίνα και η Λίλα ψάχνουν τρόπο να ανακοινώσουν στην Περιστέρα τις προτάσεις που έχουν δεχτεί για την εξαγορά των «Από Καρδιάς» από τρεις μεγάλες εταιρίες καλλυντικών, η Περιστέρα έχει καταλάβει ότι κάτι ετοιμάζουν και προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι αυτό που της κρύβουν. Αλλά όσο κι αν η Μελίνα φοβάται την αντίδραση της Περιστέρας στις προτάσεις εξαγοράς, σίγουρα δεν περιμένει το πόσο άσχημα θα χειριστεί την κατάσταση η Περιστέρα όταν τελικά μάθει την αλήθεια…

