Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας σε νέους ψηφοφόρους: Διαψεύστε τις δημοσκοπήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν πάνε οι νέοι στην κάλπη δεν θα προλάβει ο Μητσοτάκης να πακετάρει, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας σε πολίτες στην Ηγουμενίτσα. Η υπόσχεση για την τραγωδία των Τεμπών και το μήνυμα στη νέα γενιά.

Έκκληση στους 450.000 νέους και νέες που ψηφίζουν για πρώτη φορά να πάνε στην κάλπη και «να διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις» απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα σε συγκεντρωμένους πολίτες στην Ηγουμενίτσα. Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για «πραγματική παράσταση νίκης» με τη συμμετοχή του κόσμου, ενώ διαμήνυσε πως «σε έξι μέρες δεν θα πανηγυρίζουν τα καρτέλ και τα συμφέροντα» αλλά «ο απλός λαός» για τη «νίκη της δημοκρατίας» και την «επιστροφή της δικαιοσύνης».

«Δεν υπάρχει κανείς που δεν επιθυμεί μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του», είπε, τονίζοντας πως «δεν είναι πια σύνθημα η αλλαγή αλλά προσδοκία, ελπίδα, συναίσθημα αγαλλίαση για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού». «Γιατί ο κόσμος λέει ”ως εδώ” με την αισχροκέρδεια, με την οικογενειοκρατία, με τις ανισότητες, την αδιαφορία, την αλαζονεία της εξουσίας, με την αδικία", συμπλήρωσε, ενώ μιλώντας ειδικά για την περιοχή, υπογράμμισε πως εδώ και τέσσερα χρόνια έχει βιώσει «από πρώτο χέρι την εγκατάλειψη και την απαξίωση».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας που το «ξεπούλησαν χωρίς ουσιαστικό αντάλλαγμα» και στη μη παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στους πολίτες, αλλά και σε έργα και παρεμβάσεις που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ”πάγωσε” η σημερινή κυβέρνηση, όπως η ίδρυση του ΑΕΙ Μετάφρασης και Διερμηνείας, αφήνοντας την πόλη χωρίς τη «φρεσκάδα των νέων ανθρώπων». Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εγκατάλειψη των δομών υγείας» επισημαίνοντας πως παρά την πανδημία το νοσοκομείο έχει σήμερα «λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές» αλλά και για απαξίωση των παραγωγών, που όχι μόνο δεν παίρνουν αποζημιώσεις για τις καταστροφές από τις καιρικές συνθήκες αλλά δεν παίρνουν «ούτε τις προβλεπόμενες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Το μεγάλο ερώτημα για τους κτηνοτρόφους και παραγωγούς είναι αν θα συνεχίσουν να μένουν στην ύπαιθρο και να παράγουν», είπε ο Αλ. Τσίπρας, και υπογραμμίζοντας πως «το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί» διερωτήθηκε: «πώς θα μείνουν στον τόπο τους αν συνεχίσει νγια άλλα τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκης να δίνει τα πάντα στους μεσάζοντες;». «Η διαφορά των τιμών είναι 300% μεταξύ της τιμής που πουλάει ο παραγωγός και αυτής που αγοράζει ο καταναλωτής», προσέθεσε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που τους έχουν «πνίξει τα χρέη» και «δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τράπεζα».

«Το πιο σημαντικό για τον τόπο σας είναι ότι είναι ένας τόπος που γερνάει», είπε κάνοντας λόγο για «χωριά φαντάσματα» που ερημώνουν διότι «οι άνθρωποι στην περιφέρεια δεν μπορούν να έχουν ένα στοιχειώδες εισόδημα», ενώ στηλίτευσε την «κοροϊδία» της κυβέρνησης προς τους Βορειοηπειρώτες, στους οποίους «κόψανε τη σύνταξη το '12, την αποκατέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τέσσερα χρόνια τώρα είναι παγωμένη», αλλά «προεκλογικά τους άνοιξε πλατφόρμα να κάνουν δηλώσεις».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει έργα, ενώ την τελευταία τετραετία δεν έχει γίνει τίποτα, κάνοντας λόγο για «αποκλεισμό» της Θεσπρωτίας από το Ταμείο Ανακάμψης.

«Έχει γίνει η ζωή μας ένα pass. Να δώσουμε και στον Μητσοτάκη ένα pass: ήρθε η ώρα σπίτι σου να πας», συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας, εξαπολύοντας και πάλι επίθεση στον πρωθυπουργό για τα όσα ”ομολόγησε” στο ντιμπέιτ για το «σκάνδαλο» με τις παρακολουθήσεις.

«Αυτές τις μέρες ο κ. Μητσοτάκης είναι πολύ απασχολημένος. Κάνει τα τελευταία του ταξίδια από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα με το κρατικό αεροπλάνο. Κι έχει και πολλή δουλειά στο Μαξίμου. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μαζέψει όλα τα πειστήρια του εγκλήματος; Να ξηλώσει τα καλώδια του Predator; Από Δευτέρα, όμως, το Μέγαρο Μαξίμου θα ανήκει στη δημοκρατία και όχι στο παρακράτος», τόνισε και διερωτήθηκε: «Αφού ομολόγησε ότι ήταν σκάνδαλο και δεν υπήρχε κανένας εθνικός λόγος να παρακολουθεί το μισό πολιτικό σύστημα, με ποιον τρόπο επικαλείτο το εθνικό απόρρητο για την συγκάλυψη της αλήθειας στη εξεταστική επιτροπή; Όλα αυτά τα δεδομένα των παρακολουθήσεων -χιλιάδες GB- πού βρίσκονται; Πού τα έχει πάει ο κ. Μητσοτάκης; Θέλει να εκβιάζει με αυτά το πολιτικό σύστημα τα επόμενα 20 χρόνια;».

Απευθυνόμενος, δε, στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, αναρωτήθηκε: «Πώς θα λογοδοτήσουν οι υπόλογοι του παρακράτους; Με τον κ. Μητσοτάκη ξανά στην κυβέρνηση; Υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει κάθαρση για το σκάνδαλο που ο ίδιος ενορχήστρωσε;». Σχολίασε, μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός ζητά από τους δημοκρατικούς πολίτες να «ξεπλυθεί με την ψήφο τους», να «γίνουν συνένοχοι» και ταυτόχρονα στον κ. Ανδρουλάκη να τον «ξεπλύνει» με την στήριξη του.

«Η μόνη δυνατότητα να υπάρξει κάθαρση είναι να ηττηθεί στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό θα συμβεί με τη μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης», τόνισε, προσθέτοντας: «Δεν μπορεί κάποιοι να λένε ”οι υπαίτιοι στη φυλακή” αλλά να κρατάνε ίσες αποστάσεις».

Εξάλλου, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών, υποσχόμενος ότι «δεν θα ξεχαστεί». «Ο κ. Μητσοτάκης βγήκε στα κανάλια και είπε ότι ”τα Τέμπη ήταν μία μικρή φθορά που ξεπεράστηκε”. Αλήθεια; Η απώλεια 57 ανθρώπων είναι φθορά και πολιτικό κόστος; Έτσι, όμως, αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη ζωή. Για αυτούς τα κέρδη είναι πάνω από τους ανθρώπους και τις ζωές. Για μας οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω από τα κέρδη, και αυτή είναι η μεγάλη ηθική διαφορά που έχουμε με τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ρουσφετολογική πολιτική» και τόνισε πως «ήρθε η ώρα να φτιαχτεί ένα κράτος με λογοδοσία και όχι κράτος-λάφυρο κομματικό». Απαντώντας στη κριτική για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε πως «μας κουνάνε το δάχτυλο» αυτοί που ξόδεψαν «10 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς» και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε την «υποχρέωση να μαζέψει 40 δισ.», ενώ η ΝΔ είχε την «ευχέρεια» να ξοδέψει 60 δισ.

«Όσο έρχεται η ώρα της αλλαγής, ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο» είπε ο Αλ. Τσίπρας και έστειλε μήνυμα στη νέα γενιά: «Το αποτέλεσμα των εκλογών αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι απολύτως ανοιχτό. Εξαρτάται από το πόσοι και ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Αν στην κάλπη πάνε οι 450.000 νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά και αυτοί που θέλουν να ρίξουν ψήφο τιμωρίας για αυτά που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης και δεν γυρίσουν την πλάτη στις εκλογές, τότε δεν θα του φτάσουν οι μέρες να πακετάρει».

Αναφερόμενος δε στις δημοσκοπήσεις, είπε πως «η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή που τις διαψεύδει στο τέλος της ημέρας» και ζήτησε από τους νέους ψηφοφόρους να «διαψεύσουν τις προβλέψεις που λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει άλλη μία τετραετία αλαζονείας, αδιαφορίας και στοχοποίησης».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμά του. Έχει και άλλα να κάνει. Έχει να ιδιωτικοποιήσει το νερό, τα νοσοκομεία, να λεηλατήσει τη νέα γενιά διατηρώντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Έχει να συνεχίσει τη μεγάλη αναδιανομή πλούτου προς τα καρτέλ ενέργειας και τροφίμων. Και έχει να κάνει τη μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας από τη μεσαία τάξη στους ισχυρούς, με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, με τα 700.000 ακίνητα που βρίσκονται στα νύχια των funds. Θα τον αφήσουμε;», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άξιον Εστί”: Ο π. Αντώνιος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 - Το τάμα του στην Παναγία (βίντεο)

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής