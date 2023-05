Κοινωνία

Ημαθία: Βιάζε τα παιδιά της συντρόφου του αφού τα νάρκωνε με χάπια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη που έζησαν τα δύο αδελφάκια. Η ποινή που επιβλήθηκε στον 40χρονο και το ελαφρυντικό που του αναγνωρίστηκε.

Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 40χρονος που κατηγορείται ότι χορηγούσε ηρεμιστικά στα ανήλικα παιδιά της συντρόφου του και όταν εκείνα έπεφταν σε «λήθαργο», ασελγούσε πάνω τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις τελέστηκαν το 2012 στην Ημαθία, με τα δύο αδελφάκια να είναι τότε 5 και 6 ετών. Χρειάστηκε όμως να περάσουν τρία χρόνια για να αποκαλυφθεί η υπόθεση και συγκεκριμένα όταν τα ανήλικα (ένα αγόρι κι ένα κορίτσι) φιλοξενούνταν σε ίδρυμα της περιοχής.

Ο κατηγορούμενος δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό και αποφάσισε να του χορηγήσει το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, με συνέπεια να μειωθεί η ποινή από 50 χρόνια κάθειρξη (πρωτόδικα) σε 12. Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ο 40χρονος θεωρείται φυγόποινος.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άξιον Εστί”: Ο π. Αντώνιος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 - Το τάμα του στην Παναγία (βίντεο)

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής