Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,5 δις στα έσοδα του α’ τετραμήνου

Πού οφείλεται η καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους στόχους. Τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης



Υπέρβαση των εσόδων κατά 13,5% ή 2,496 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο παρουσιάζει η εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το πρώτο τετράμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 798 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.829 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 3.316 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.434 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 799 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.042 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.496 εκατ. ευρώ ή 13,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως:

στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του τετραμήνου,

στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και

στα αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 17.870 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.635 εκατ. ευρώ ή 10,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, όσο και από την καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.129 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 390 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.739 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ, τον μήνα Μάρτιο στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) ποσού 220 εκατ. ευρώ περίπου, που προκύπτει από έσοδα που έχουν εισπραχθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ και αποδοθεί στο Κράτος από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.756 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 341 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.415 εκατ. ευρώ). Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2023 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.199 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 216 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.261 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 199 εκατ. ευρώ ή 4,9% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 407 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22 εκατ. ευρώ από τον στόχο (385 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2 εκατ. ευρώ από τον στόχο (70 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2023 ανήλθαν στα 21.840 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 535 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22.375 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 833 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταβιβάσεων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 881 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 345 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών για δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 838 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτα γεγονότα είναι η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 502 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass, καθώς και η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022. Και οι δύο προαναφερθείσες κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2.811 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποεκτέλεση ύψους 190 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 52 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σκυλακάκης: Παρακαταθήκη της παρούσας κυβέρνησης

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε πως «τα φορολογικά έσοδα του Απριλίου είναι πάνω από τον μηνιαίο στόχο κατά 4,9% (199 εκ. ευρώ), γεγονός που μαζί με την ταχύτερη της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό πτώση του πληθωρισμού, αποτυπώνει με σαφήνεια την σημαντικά καλύτερη αναπτυξιακή δυναμική που έχει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Η καλύτερη πορεία της οικονομίας και η καλύτερη του αναμενόμενου πορεία των δημόσιων οικονομικών, αποτελεί την παρακαταθήκη της παρούσας κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό, καθώς προσεγγίζει πλέον η μέρα που θα αποφασίσει για την πορεία της χώρας στα επόμενα χρόνια».

