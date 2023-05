Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο δεύτερος γύρος

Διάβασέ μου το...

Τα ποσοστά των υποψηφίων, η συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές και ο δεύτερος γύρος.

Τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία στις 28 Μαΐου ανακοίνωσε και επίσημα ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εκλογών Αχμέτ Γενέρ, ενώ ανακοίνωσε και τα αποτελέσματα των εκλογών με καταμετρημένο και το 100% των ψήφων.

«Στις 15.15 οι κάλπες στη χώρα άνοιξε κατά 100% και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 88,92 %. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 52,99% στο εξωτερικό», ανέφερε, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Όπως είπε «σύμφωνα με τα μη οριστικά αποτελέσματα, φάνηκε ότι ο κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έλαβε 49,51%, ο κ. Κιλιτσντάρογλου 44,88% και ο κ. Ογάν έλαβε 5,47%. Στις 15.15, (με την πρόσθεση και των απομείναντων ψήφων του εξωτερικών) αφού κατανεμήθηκαν 35 χιλιάδες 874 ψήφοι, φάνηκε ότι το ποσοστό του κ. Ερντογάν ήταν 49,54%, του κ. Κιλιτσντάρογλου 44,89% και φάνηκε ότι κανένας υποψήφιος δεν μπορούσε να εκλεγεί».

«Αγαπητέ μου λαέ, δουλεύουμε ασταμάτητα από χθες. Μην απελπίζεστε. Θα σταθώ στο ύψος μου. Θα σας πω τις ξεκάθαρες παρατηρήσεις μου για το τι συμβαίνει. Μετά θα σηκωθούμε μαζί και θα πάρουμε αυτές τις εκλογές. Στο θα γίνει αυτό που λέει το έθνος μας», δήλωσε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

Ο ίδιος είχε το βράδυ της Κυριακής επικοινωνία με τον Σινάν Ογάν, με τον αντιπρόεδρο του CHP Ενγκίν Οζκότς, να δηλώνει σχετικά πως, «επικοινωνία ήταν πού θετική. Ο πρόεδρός μας τον συνεχάρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά στις απόψεις μας για τις προσδοκίες του έθνους μας, δεν νομίζω ότι έχουμε διαφορά ούτε στα εθνικά ζητήματα».

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης επευφήμησαν το αποτέλεσμα, με την εφημερίδα Γενί Σαφάκ να δηλώνει πως «Ο λαός κέρδισε», αναφερόμενη στη Λαϊκή Συμμαχία του Ερντογάν που φάνηκε να έχει κερδίσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, κάτι που θα μπορούσε να του δώσει ένα κρίσιμης σημασίας πλεονέκτημα στο δεύτερο γύρο.

«Ο νικητής ήταν αναμφίβολα η χώρα μας», δήλωσε στη διάρκεια της νύκτας ο Ερντογάν σε ομιλία του προς τους επευφημούντες οπαδούς του στην έδρα του κυβερνώντος κόμματός του, του AKP, στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

Ο Κιλιτσντάρογλου, επικεφαλής μιας συμμαχίας έξι κομμάτων, δήλωσε πως θα επικρατήσει στο δεύτερο γύρο και κατηγόρησε το κόμμα του Ερντογάν ότι επενέβη στην καταμέτρηση των ψήφων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ κάλεσε τους υποστηρικτές του στη χώρα αυτή των 84 εκατομμυρίων ανθρώπων να είναι υπομονετικοί.

Η προοπτική να εισέλθει η εξουσία του Ερντογάν σε μια τρίτη δεκαετία έχει αναστατώσει τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι διεξάγουν εκστρατεία για μεταρρυθμίσεις ώστε να διορθωθεί η ζημιά που λένε πως έχει προκαλέσει στη δημοκρατία της Τουρκίας.

Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι και ακτιβιστές μπορεί να απελευθερωθούν, αν επικρατήσει η αντιπολίτευση.

Ο κύριος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης σημείωσε πτώση 6,4% στις συναλλαγές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ ο δείκτης του τραπεζικού τομέα κατέγραψε πτώση 9,5%.

