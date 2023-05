Αθλητικά

Πογκμπά: Τέλος η σεζόν για τον αστέρα της Γιουβέντους

Λίγο μετά την επιστροφή του στην ιταλική ομάδα, ο Γάλλος μέσος τέθηκε και πάλι εκτός αγώνων.

Στην πρώτη φετινή συμμετοχή του στη βασική ενδεκάδα της Γιουβέντους, ο Πολ Πογκμπά τραυματίστηκε εκ νέου χθες βράδυ, στην αναμέτρηση της Serie A με την Κρεμονέζε, και ουσιαστικά τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Γάλλος μέσος αποχώρησε μόλις στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με πρόβλημα στο μηρό και οι εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα, έδειξαν θλάση στον αριστερό δικέφαλο. Ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμάται σε 2-3 εβδομάδες, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει να αγωνιστεί ως το φινάλε του καμπιονάτο (4/6), ενώ θα χάσει τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League με τη Σεβίλη και τον τελικό, σε περίπτωση που η ιταλική ομάδα καταφέρει να προκριθεί.

Ο Πογκμπά, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επέστρεψε μετά από έξι χρόνια στη Γιουβέντους, τραυματίστηκε το καλοκαίρι στο γόνατο, χειρουργήθηκε τον Σεπτέμβριο, έχασε το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και επανήλθε στη δράση μόλις τον Φεβρουάριο, για να τραυματιστεί εκ νέου. Το τελευταίο διάστημα ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είχε αρχίσει να του δίνει κάποια λεπτά συμμετοχής ως αλλαγή (όχι πάνω από 20-25 λεπτά), αλλά, την πρώτη φορά που τον χρησιμοποίησε στο βασικό σχήμα, ο Γάλλος βγήκε νοκ-άουτ.

Θεωρητικά, ο 30χρονος μέσος μπορεί να προλάβει τα προσεχή ματς της εθνικής Γαλλίας στα προκριματικά του EURO 2024, το ένα εκ των οποίων είναι κόντρα στην Ελλάδα (19/6 στο «Σταντ ντε Φρανς»), αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ο Ντιντιέ Ντεσάμπ τον υπολογίζει στα πλάνα του για το άμεσο μέλλον.

