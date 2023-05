Οικονομία

Μύκονος: “Στη σκιά” των αυθαιρεσιών παραμένουν οι κάτοικοι του νησιού (βίντεο)

«Αν φύγει ο εισαγγελέας, θα επιστρέψει η ανομία στο νησί» λένε ντόπιοι της Μυκόνου στον ΑΝΤ1.



Αν και όλα μοιάζουν να είναι ακόμη στον αέρα, για την Μύκονο και την πολύποθητη κάθαρση της άναρχης δόμησης στο νησί, οι ντόπιοι μετρούν αντίστροφα τις ημέρες ως τις εκλογές και ελπίζουν να έχουν παρθεί σημαντικές αποφάσεις, πριν ο αρμόδιος εισαγγελέας επιστρέψει στην Σύρο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του ΑΝΤ1 με δικηγόρο της Μυκόνου, ο ίδιος ανέφερε πως «όσο είναι ο εισαγγελέας εδώ, δεν φοβάμαι. Γιατί δεν «άλλαξε τα φώτα» στον ... , ο επιχειρηματίας που χτίζει νυχθημερόν και πήγε και του κατέσχεσε ένα σωρό μηχανήματα, βαριά μηχανήματα, πανάκριβα; Και τον έψαχναν για αυτόφωρο και του διαφεύγει; Το θέμα είναι τι θα γίνει, μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον, γιατί η εντολή που έχει [ο εισαγγελέας] είναι για όλη την περίοδο από τον εισαγγαλέα του Αρείο Πάγου.





Το σαφάρι των ελέγχων έφερε κατασχέσεις, πρόστιμα μαμουθ άνω των 30 εκατ ευρώ, αποφάσεις για κατεδαφίσεις και λουκέτα σε διάσημα μαγαζιά της Μυκόνου. Ωστόσο, οι περισσότεροι ντόπιοι διατηρούν επιφυλάξεις.

Ο κ. Αντώνης Κυραντώνης, πρόεδρος του συλλόγου μηχανικών Μυκόνου μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως «μακάρι να συνεχιστούν αυτές οι κινήσεις και να γίνει η λεγόμενη «κάθαρση». Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα και θα το φτάσουμε μέχρι τέλους»

Πάντως, μετά τον εντοπισμό ύποπτων συνομιλιών στο κινητό αρχιφύλακα του τοπικού τμήματος της Μυκόνου με γνωστό εργολάβο του νησιού, θεωρείται βέβαιη η διεύρυνση της έρευνας μεταξύ των αστυνομικών που υπηρετούν στο νησί.

