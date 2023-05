Πολιτική

Εκλογές – Τσίπρας: Να κλείσουμε οριστικά τις πληγές της ελληνικής κοινωνίας

Νέο μήνυμα για τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής 21ης Μαΐου έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τα Γιάννενα.

Την βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές της 21ης Μαΐου και θα ανοίξει ο δρόμος για αλλαγή με την κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας από τα Γιάννενα.

«Η καλύτερη παράσταση νίκης είναι η επαφή μας με τον κόσμο, γιατί εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Σε κάθε μας συγκέντρωση φαίνεται καθαρά ότι την Κυριακή πάμε για μία μεγάλη νίκη του λαού, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των απλών ανθρώπων ένα πράγμα λέει: 'Ως εδώ, δεν πάει άλλο με την αλαζονεία ,την αδιαφορία, την οικογενειοκρατία, τις ανισότητες'».

Στο σύνθημα ο «λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά» ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι «αν κάποιοι νεότεροι το ξέχασαν, ήλθε η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης να μας θυμίσει τι σημαίνει δεξιά. Μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι 'οι Έλληνες θέλουν να πάνε μπροστά και όχι να πάνε πίσω'. Δίκιο έχει, αλλά πρέπει να τα λέει, όχι στους Έλληνες, αλλά κάθε πρωί στον καθρέπτη του».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «εμείς με εντιμότητα κυβερνήσαμε και παραδώσαμε 37 δισ. ευρώ στα ταμεία και την κοινωνία όρθια. Ο κ. Μητσοτάκης τράβηξε χειρόφρενο και έκανε αναστροφή, μας κατάντησε μία χώρα που έχει αμοιβές Βουλγαρίας και τιμές Βρετανίας, μία χώρα με υποβαθμισμένους τους θεσμούς της δημοκρατίας, μία χώρα που η ενημέρωση φιμώνεται και η προπαγάνδα ανθίζει. Πλήγωσε κάθε νέα και κάθε νέο, κάθε εργαζόμενο που αναγκάζεται να δουλεύει για ένα μισθό που δεν καλύπτει τις ανάγκες, πλήγωσε κάθε έντιμο επιχειρηματία που τον κυνηγάνε οι εισπρακτικές και πλήγωσε ξανά και ξανά τους συνταξιούχους που τους εξαπάτησε με την 13η σύνταξη, με τα αναδρομικά και τους έχει στερήσει 7 δισ. ευρώ. Ήλθε η ώρα, αυτές τις πληγές της ελληνικής κοινωνίας να τις κλείσουμε οριστικά με την ψήφο μας την Κυριακή. Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε μία διαφορετική πραγματικότητα. Και θα έλθει με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και της αλλαγής που θα ανοίξει αμέσως τον δρόμο για προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας».

