Λευκός Οίκος για Τουρκία: Ο Μπάιντεν θα συνεργαστεί με τον νικητή όποιος κι αν είναι αυτός

Τι δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μετά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των τουρκικών εκλογών.

Ο Τζο Μπάιντεν "προσβλέπει να συνεργαστεί με τον νικητή (των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία) όποιος κι αν είναι", δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

"Συγχαίρουμε τον τουρκικό λαό γιατί εξέφρασε τις επιθυμίες του στην κάλπη με ειρηνικό τρόπο", δήλωσε ο Κίρμπι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες "συγχαίρουν" επίσης τους Τούρκους για την κινητοποίησή τους στις εκλογές, πρόσθεσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ενός οργάνου που συνδέεται άμεσα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικράτησε άνετα σήμερα μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη χώρα του, με τον αντίπαλό του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου να αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη για να εμποδίσει τον πρόεδρο να επεκτείνει την κυριαρχία του σε μια τρίτη δεκαετία στον δεύτερο γύρο που θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου.

