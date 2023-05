Αθλητικά

Φερνάντο Γιορέντε: “Κρεμάει τα παπούτσια του” ο σπουδαίος επιθετικός

Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Ισπανός επιθετικός, μετά από 20 χρόνια στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς επιθετικούς της προηγούμενης «γενιάς», ο 38χρονος Φερνάντο Γιορέντε ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/5) τους... τίτλους τέλους στην «λαμπερή» καριέρα του, έπειτα από 20 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο.

Μετά την εκκίνησή του στην Μπασκόνια (2003/2005) ο Γιορέντε φόρεσε κατά σειρά τη φανέλα των Αθλέτικ Μπιλμπάο, Γιουβέντους, Σεβίλλης, Σουόνσι, Τότεναμ, Νάπολι, Ουντινέζε και Έιμπαρ. Παράλληλα, αγωνίστηκε 24 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας (7 γκολ) από το 2008 μέχρι το 2013 πανηγυρίζοντας την κατάκτηση ενός Euro και ενός Μουντιάλ με τους «ρόχας».

«Ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής από πολύ μικρός. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα κατέληγα να ζήσω αυτό το όνειρο, με όλες τις υπέροχες ευκαιρίες που μου έφερε το ποδόσφαιρο σε όλη μου την καριέρα; Ήμουν τόσο τυχερός που μπόρεσα να αφοσιωθώ στο να κάνω αυτό που αγαπώ τόσα χρόνια.

Ήταν ένας μακρύς δρόμος και με δουλειά, θυσίες, ταπεινότητα και πάθος, απόλαυσα να είμαι μέρος σε πραγματικά μεγάλες ομάδες, όπου έπαιζα πάντα με υπερηφάνεια και έδινα τα πάντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις ευκαιρίες που μου έδωσαν και τους φιλάθλους για την αγάπη και την υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fernando Llorente (@llorente_fer)

Νιώθω βαθύτατα προνομιούχος που είχα τόσες φανταστικές εμπειρίες μέσα από το ποδόσφαιρο και που γνώρισα τόσους πολλούς σπουδαίους ανθρώπους στην πορεία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιορέντε στο μήνυμά του που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ανακοινώνοντας το φινάλε...

