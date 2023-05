Life

Μητσοτάκης - “The 2Night Show”: Το TikTok, οι πολιτικοί του αντίπαλοι και το μαύρο τηλέφωνο (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός σε μία διαφορετική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τι είπε για Ερντογάν, τις εκλογές, τις υποκλοπές, τους πολιτικούς του αντιπάλους, τα Τέμπη,

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, το βράδυ της Δευτέρας, έξι ημέρες πριν από τις εκλογές της 21ης Μαϊου, στο «The 2Night Show» τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Με χαλαρή διάθεση απάντησε στις ερωτήσεις του παρουσιαστή, αλλά και του μικρού Σπύρου Ντούγια, που έγινε γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες».

Με το αγαπημένο συγκρότημα του Πρωθυπουργού, τους Guns N’ Roses, υποδέχθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι θα πάει και στη συναυλία τους που θα γίνει το καλοκαίρι.

Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «πρέπει να σου πω ότι είμαι μάλλον πιο ήρεμος, πιο συνειδητοποιημένος, πιο έμπειρος ίσως, μετά από τέσσερα χρόνια αντιμετώπισης μεγάλων δυσκολιών.

Και πρέπει να σου πω ότι αυτήν την προεκλογική εκστρατεία τη χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάντα μου άρεσε να κάνω εκλογές, θεωρώ ότι αυτή η άμεση επαφή με τους πολίτες, ειδικά όταν είμαστε στο δρόμο και κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας -μικρές, μεσαίες, μεγάλες-, είναι κάτι το οποίο μου δίνει μεγάλη δύναμη και αισιοδοξία.

Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει -φαντάζομαι- για όλους όσοι πολιτεύονται. Οι εκλογές είναι το απόγειο, θα έλεγα, μιας διαδρομής, μιας τετραετίας. Είναι η στιγμή που πρέπει να μιλήσεις στους πολίτες, να θέσεις στην κρίση τους τη δουλειά που έχεις κάνει και βέβαια να τους μιλήσεις για το μέλλον. Γιατί τελικά κανείς δεν ψηφίζει γι’ αυτά τα οποία έγιναν χθες, αλλά θα σε ψηφίσουν γι’ αυτά τα οποία θα κάνεις από εδώ και στο εξής, αρκεί να σε πιστέψουν ότι θα τα κάνεις».

Ερωτηθείς για το πόσο δύσκολο είναι να είσαι πρωθυπουργός, απάντησε: «Πολύ πιο δύσκολο. Παρότι ήμουν αρκετά καλά προετοιμασμένος, και ψυχολογικά, έχοντας κι εγώ βιώσει μέσα από την οικογενειακή μου ανατροφή τι σημαίνει να είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, αλλά έχοντας κάνει και μία προετοιμασία γι’ αυτά τα οποία θέλαμε να κάνουμε, αισθανόμουν ότι ήμουν αρκετά έτοιμος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν σε προετοιμάζει για το βάρος της ευθύνης όταν κάθεσαι σε αυτήν την καρέκλα, και τίποτα βέβαια δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για μία σειρά από απρόβλεπτες κρίσεις και κληθήκαμε να διαχειριστούμε πολλές τέτοιες, από την πανδημία μέχρι το προσφυγικό και από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις φυσικές καταστροφές.

Αντιμετωπίσαμε μια σειρά από πολύ μεγάλες δυσκολίες και ειδικά, θα σου έλεγα, για την πανδημία δεν υπήρχε και κανένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης μίας τέτοιας υγειονομικής κρίσης, καθώς όλοι οι ηγέτες -με όλους τους συναδέλφους μου που μιλούσα στην Ευρώπη- αντιμετώπιζαν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Έπρεπε, στην κυριολεξία, μέρα με τη μέρα να ανακαλύπτουμε και να σχεδιάζουμε τις αντιδράσεις μας απέναντι σε έναν ιό και σε μία παγκόσμια υγειονομική κρίση όμοια της οποίας είχαμε να δούμε 100 χρόνια».

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους γονείς του και ιδιαίτερα στον πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Πάντα μου λείπουν οι γονείς μου. Με τον πατέρα μου είχα ακριβώς 50 χρόνια διαφορά. Είχα την ευκαιρία να τον απολαύσω σε στιγμές που ήταν πλέον αποφορτισμένος… Ξέρω τι θα έλεγε ο πατέρας μου, αν του έκανα μια ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι πήρα την εμπειρία του. Η μάνα μου έφυγε νωρίτερα. Αλλά ξέρεις, αισθάνομαι ότι μερικές φορές λες «τι θα σου έλεγε, ας πούμε, ο πατέρας σου αν του έκανες μία ερώτηση» και μερικές φορές αισθάνομαι ότι ξέρω ήδη την απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς έκαναν μία καλή δουλειά και πήρα από τον ίδιο όση εμπειρία τουλάχιστον μπορούσε να μου μεταφέρει.

Ο πατέρας μου για να μπορέσει να φτάσει να γίνει Πρωθυπουργός, πέρασε διά πυρός και σιδήρου. Έγινε Πρωθυπουργός σε σχετικά μεγάλη ηλικία και έκανε ένα comeback, για να χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο, πολύ εντυπωσιακό για τα πολιτικά δεδομένα της εποχής.

Και βέβαια, όσο ήταν Πρωθυπουργός, εγώ, αν εξαιρέσεις ένα χρόνο που ήμουν στο στρατό, δεν ήμουν στην Ελλάδα. Θυμάμαι, όμως, τις συνεχείς δυσκολίες και βέβαια και τη μεγάλη αγωνία του, είτε με πολλά ανοιχτά μέτωπα, θέματα εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο.

Και βέβαια μια πολύ δύσκολη εκλογή την οποία και τελικά έχασε μετά από τριάμισι χρόνια. Αλλά είχε μια μεγάλη ικανότητα να μπορεί να κρατάει τα πολιτικά προβλήματα μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον. Ήταν πάντα εξαιρετικά ψύχραιμος.

Βέβαια, στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του κάπνιζε λίγο παραπάνω, αισθανόταν κανείς την ένταση και το βάρος της ευθύνης του αξιώματος, το οποίο νομίζω ότι, όπως είπα, μπορείς να το αισθανθείς μόνο τη στιγμή που κάθεσαι πραγματικά σε αυτήν την καρέκλα. Αλλά, επειδή είχε πάντα μία θα έλεγα λίγο «ζεν» προσέγγιση στα πράγματα, θεωρούσε ότι για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει μία λύση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη συνέχεια ότι η ψυχική υγεία δεν πρέπει να είναι ταμπού, παραδεχόμενος ότι και ο ίδιος έχει ζητήσει τη βοήθεια ειδικού σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής του: “Έχω ζητήσει τη βοήθεια ειδικού. Κάνετε πάρα πολύ καλά όταν μιλάτε ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Χρειάζεται πολύ συγκροτημένη απάντηση από την πολιτεία. Έχουμε περάσει και με τη Μαρέβα μεγάλες οικογενειακές δυσκολίες. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο για να σε βοηθήσει να βάλεις τα πράγματα στη σωστή τους θέση“.

Έκκληση στους νέους να ψηφίσουν

Ο Πρωθυπουργός έκανε για ακόμα μία φορά έκκληση στους νέους να προσέλθουν στις κάλπες στις 21 Μαΐου 2023. «Ο θυμός, η οργή και η θλίψη ήταν κατανοητά και αναμενόμενα. Νέα παιδιά σκοτώθηκαν που πήραν το μέσο για να γυρίσουν στο πανεπιστήμιό τους. Μας ακούμπησε αυτή η τραγωδία γιατί θα μπορούσαμε να βλέπουμε τα δικά μας παιδιά. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτή την αντίδραση». είπε για την οργή των νέων για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και στη συνέχεια τους κάλεσε να ψηφίσουν, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον στίχο του τραγουδιού του Βασίλη Παπακωνσταντίνου «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα, χωρίς εμένα».

«Αλλά οι νέοι έχουν και άλλους λόγους να είναι θυμωμένοι. Πέρασαν μια δεκαετή κρίση. Υπάρχει στη νέα γενιά αυτή η πεποίθηση ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους και είναι μια πρόκληση για εμάς να το αντιστρέψουμε. Προσπαθώ να μιλάω με νέα παιδιά».

Οι ανταγωνισμοί μεταξύ υπουργείων

Αναφερόμενος στους συνεργάτες του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: “Το αποτέλεσμα που θέτουμε στην κρίση του λαού ήταν ομαδική δουλειά. Έκανα τεράστια προσπάθεια για να σπάσω τους παραδοσιακούς ανταγωνισμούς μεταξύ των υπουργείων και να περάσω τη λογική ότι μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε… Εκτιμώ στους συνεργάτες μου όχι μόνο την αποτελεσματικότητα τους, αλλά και τη συναισθηματική τους ανάμειξη σε αυτό, στο οποίο δουλεύουμε. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για την κοινή μας αποστολή”.

Το μόνο το οποίο θα έλεγα αν οποιοδήποτε νέο παιδί ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική, μία συμβουλή θα του έδινα μόνο: ότι θα φροντίσεις πρώτα να έχεις δουλέψει. Να έχεις κολλήσει πραγματικά ένσημα, να ξέρεις τι σημαίνει να βγάζεις το μεροκάματο, να ξέρεις τι σημαίνει να έχεις εργοδότη και να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Και μετά, αφού κάνεις κάποια καριέρα, να το ξανασκεφτείς αν θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά.

Από την άλλη, έχουμε μία υποχρέωση να μην καταστήσουμε την πολιτική μη ελκυστική για τα νέα παιδιά, ώστε τελικά να μην μπαίνουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Διότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όλες οι δημοκρατίες, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε νέα παιδιά, με καλές σπουδές, με καλή διάθεση, με φιλοδοξία να συμμετέχουν στα κοινά, να κάνουν αυτό το βήμα. Διότι υπάρχουν μεγάλα εμπόδια εισόδου στην πολιτική. Αν δεν έχεις αναγνωρισιμότητα είναι πολύ δύσκολο να μπεις. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να υποστεί αυτή την τοξικότητα και τη χυδαιότητα που η συμμετοχή στα πολιτικά συχνά συνεπάγεται.

Και για αυτό και επέλεξα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας μας να τοποθετήσω ανθρώπους που ήταν, θα έλεγα, «antistar». Που δεν ήταν γνωστοί, έπρεπε να τους γκουγκλάρει κανείς για να τους βρει αλλά άνθρωποι με εξαιρετικά βιογραφικά, με συμμετοχή στα δημόσια πράγματα. Που πιστεύω ότι έχουν κάτι να εισφέρουν στην επόμενη Βουλή, αλλά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εκλεγούν με σταυρό, με το σύστημα το εκλογικό το οποίο έχουμε σήμερα.

Γιατί να ψηφίσει κάποιος τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στην ερώτηση γιατί να ψηφίσει κάποιος τον Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε χαρακτηριστικά πως «Πρώτον, διότι ήμουν συνεπής και αυτά τα οποία είπα, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα έκανα. Είχα πει ότι θα μειώσω φόρους, τους μείωσα. Είχα πει ότι θα δημιουργήσω θέσεις εργασίας, τις δημιούργησα. Είχα πει ότι θα φυλάξω τα σύνορα της πατρίδας, τα φύλαξα. Είχα πει ότι θα ενισχύσω τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις ενίσχυσα. Και είχα πει ότι θα μπορέσω να κάνω σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό του κράτους, και με το gov.gr το πετύχαμε.

Τι θέλω να κάνω από εδώ και στο εξής; Τρία πράγματα συγκράτησε: να αυξήσω μισθούς, είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση. Οι μισθοί είναι χαμηλοί σήμερα στη χώρα, και με την ακρίβεια δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα σε μία μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού».

Το TikTok, οι πολιτικοί του αντίπαλοι και το μαύρο τηλέφωνο

«Ό,τι έχω να πω στον Ερντογάν, το έχω πει χωρίς να μασήσω τα λόγια μου», τόνισε αναφορικά με τις επαφές με τον Τούρκο ηγέτη. Για τον Αλέξη Τσίπρα και το Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε πως δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί γιατί «το να συνεργαστούμε τρεις άνθρωποι με πολύ διαφορετικές αντιλήψεις, θα οδηγούσε τελικά σε παράλυση. Γιατί δεν έχουμε την ίδια άποψη για το πού πρέπει να πάει η Ελλάδα. Γι’ αυτό και επιμένω ότι είναι καλό να υπάρχει σταθερή, μονοκομματική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές.

Αν με ρωτήσεις τώρα σε προσωπικό επίπεδο εάν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, θα σου έλεγα προφανώς και όχι. Σίγουρα η πολιτική είναι πολύ σκληρή, οπότε μπορεί να λέγονται πράγματα, τα οποία είναι βαριά.

Εγώ ένα πράγμα το οποίο δύσκολα μπορώ να καταπιώ είναι τις προσωπικές επιθέσεις, οι οποίες έγιναν από τον ΣΥΡΙΖΑ μεθοδευμένα στη γυναίκα μου. Είναι κάτι το οποίο δεν το καταπίνω εύκολα. Αλλά παρά ταύτα πρέπει να το αφήσω στην άκρη, διότι πολιτική κάνουμε. Τώρα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, μιας και μου το ανέφερες, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Και έχω μείνει κι εγώ με την απορία πώς είναι σαν άνθρωπος. Δύο φορές του ζήτησα να συναντηθούμε αφότου εκλέχτηκε. Το απέφυγε. Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο το γιατί. Εξάλλου έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα. Καταλαβαίνω ότι αγαπάμε και οι δύο το μπάσκετ. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και αρκετά διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να ασκείται η πολιτική, αλλά και μεγάλες διαφορές ως προς την πολιτικές μας τοποθετήσεις».

Έχω μια απέχθεια στους ανθρώπους που παίρνουν τους εαυτούς τους πολύ στα σοβαρά. Πρέπει να αυτοσαρκαζόμαστε παρά τις θέσεις ευθύνης που έχουμε. Για το tik tok λέει πως είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσει με τη νέα γενιά, που είναι οργισμένη. Μάλιστα τόνισε πως του αρέσει πάρα πολύ και θα το συνεχίσει.

Σχετικά με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, «Διασκεδάζω πάρα πολύ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ειδικά με κάποια βίντεο που κάνουν με το “αυτοί είστε”. Μου το λέει και η κόρη μου συνέχεια».

Ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε πως «το μαύρο τηλέφωνο υπάρχει στο γραφείο και το σπίτι μου, είναι για ασφαλείς επικοινωνίες μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης και είναι το τηλέφωνο που εύχεσαι να μη χτυπήσει βράδυ».

Το bullying, η ψυχική υγεία και το μετρό στη Θεσσαλονίκη

Για το bullying στα σχολεία τόνισε ότι «είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν εντοπίζεται μόνο στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς, στο εξωτερικό βλέπουμε ακραία φαινόμενα. Έχουμε περάσει έναν πολύ σημαντικό νόμο-πλαίσιο για θέματα που αφορούν το bullying. Όλα αρχίζουν από το σχολείο και από την οικογένεια. Αλλά στο σχολείο πρέπει να έχουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας και ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να εντοπίσουν τέτοια περιστατικά και να μπορούν να παρέμβουν, ενδεχομένως, νωρίτερα.

Η εφηβεία είναι δύσκολη. Όπως σου είπα, νομίζω ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τα παιδιά. Ενδεχομένως, ειδικά για τα κορίτσια, τα οποία μονίμως συγκρίνουν τον εαυτό τους, την εικόνα τους, με κάτι το οποίο μπορεί να μην υπάρχει καν στην πραγματικότητα, να είναι αποτέλεσμα ενός αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι δύσκολες προκλήσεις αυτές για τη νέα γενιά και ειδικά για τα παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία. Και αυτό σημαίνει αυξημένες απαιτήσεις και από τους γονείς. Ας μην κοροϊδευόμαστε.

Θεωρώ ότι γενικά στην Ελλάδα παίρνουμε τα ζητήματα της ανατροφής των παιδιών μας πολύ σοβαρά. Υπάρχουν και διευρυμένες οικογένειες που μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά και το κράτος έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, όπως σου είπα, ειδικά στα θέματα της ψυχικής υγείας που αφορούν παιδιά και εφήβους».

«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στις αρχές του 2024. Θα είναι το πιο σύγχρονο Μετρό της Ευρώπης και το πιο όμορφο Μετρό της Ευρώπης, γιατί θα έχει και Μετρό και αρχαία. Και όταν θα δεις τον σταθμό της Βενιζέλου, για τον οποίο τόση φασαρία έγινε, θα πάθεις πλάκα. Για να σου το πω έτσι όπως το αισθάνομαι».





