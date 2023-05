Κοινωνία

Τροχαίο στον Κορυδαλλό: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 25 μέτρων. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατυχήμα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του, επί της Αθανασίου Διάκου με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα 25 μέτρων περίπου.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν τέσσερα άτομα εκ των οποίων και δύο παιδιά. Συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν τα ανήλικα και να χρειαστεί η συμβολή της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να παραδοθούν στο ΕΚΑΒ.

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά 2 ανήλικων από δύσβατο σημείο και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της οδού Αθανασίου Διάκου στον Κορυδαλλό Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 16, 2023

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστση της υγείας των τραυματιών.

Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος που μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1:

