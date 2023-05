Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στην Αθήνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή και ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε ακατοίκητο κτήριο στην οδό Φαβιέρου στο κέντρο της Αθήνας.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, αλλά και γερανοφόρο για να κάνει ρίψεις νερού στη στέγη. Εκεί σημειώθηκαν και οι περισσότερες υλικές ζημιές, όπως και στα όμορα κτήρια, από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο δεν υπήρχε κανένα άτομο, επομένως λόγος γίνεται μόνο για υλικές ζημιές.

Δείτε εικόνες από την πυρκαγιά που μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στον Κορυδαλλό: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 198 σημεία

Καιρός: Τοπικές βροχές και σκόνη την Τρίτη