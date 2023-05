Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές σήμερα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο που ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «εξαιρετικής» έντασης, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και πιθανόν, κατά τις ίδιες πηγές, βαλλιστικούς πυραύλους. Πρόκειται για την όγδοη τέτοια επιδρομή εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας αυτόν τον μήνα.

Ήταν «εξαιρετική στην πυκνότητά της», περιλάμβανε «τον μέγιστο αριθμό πυραύλων μέσα στο μικρότερο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω Telegram.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε, επικαλούμενος «τις πρώτες πληροφορίες», ότι «η μεγάλη πλειονότητα» των «στόχων στον εναέριο χώρο του Κιέβου εντοπίστηκε και καταστράφηκε». Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν κάνει σαφές πόσα UAVs ή πόσοι πύραυλοι καταρρίφθηκαν, ούτε αν ή πόσοι έπληξαν τους στόχους τους.

Έπειτα από παύση μερικών εβδομάδων, η Ρωσία ξανάρχισε στα τέλη Απριλίου να εξαπολύει πλήγματα με πυραύλους μακρού βεληνεκούς και οι επιδρομές του είδους πολλαπλασιάστηκαν τελευταία· έχουν συχνά στο στόχαστρο εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κιέβου. Οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνουν πως απέκρουσαν τη μεγάλη πλειονότητα των ρωσικών επιθέσεων.

Σήμερα οι αρχές έκαναν λόγο για συντρίμμια που κατέπεσαν στις συνοικίες Ομπολόνσκι, Σεβτσενκίβσκι, Σολομιάνσκι και Νταρνίτσκι. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο συντρίμμια προκάλεσαν φωτιά σε αυτοκίνητα και ζημιές σε κτίριο στη συνοικία Σολομιάνσκι (δυτικά). Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκο, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απέκρουσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι στο Μπορίσπιλ, προάστιο νοτιοανατολικά του Κιέβου, όπου βρίσκεται το κυριότερο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, το οποίο όμως παραμένει κλειστό το τρέχον διάστημα.

Κατά τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, οι ζημιές σε άλλες περιοχές δεν είναι μεγάλες και δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σειρήνες της αεράμυνας ακούγονταν σε σχεδόν ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για πάνω από ένα τρίωρο. Δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν θύματα σε άλλες περιοχές, πέραν του Κιέβου.

