“The 2Night Show” - Δέδες: Το “Ζήσε Αλλιώς”, η Ζέτα Μακρυπούλια και το ιατρείο (βίντεο)

Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Κωνσταντίνος Δέδες.

Ο επιτυχημένος οδοντίατρος, συμπαρουσιαστής της Σοφίας Αλιμπέρτη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Ζήσε αλλιώς", αλλά και Πρόεδρος της Τεχνόπολης συνάντησε για πρώτη φορά τον Γρηγόρη και αποκάλυψε άγνωστες και άκρως ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής του.

Πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια πολύτεκνη αγροτική οικογένεια στο Καπανδρίτι; Τι αποφάσισε την πρώτη φορά που πήγε για όργωμα στα χωράφια;

Ο οδοντίατρος των celebrities είχε αποφασίσει από μικρή ηλικία να ασχοληθεί με την οδοντιατρική παρότι στην αρχή πέρασε δύσκολα.

«Οι γονείς μου ήταν αγρότες και ήμασταν τέσσερα παιδιά, πολύτεκνη οικογένεια. Τον βοηθούσαμε πολύ στις αγροτικές δουλειές. Ο πατέρας μου δεν είχε διδαχή, αλλά μου έδινε παραδείγματα. Δηλαδή πηγαίναμε στο αμπέλι στις 5 το πρωί και μου έλεγε “παιδί μου αν δεν έχεις όρεξη να διαβάσεις, δεν πειράζει. Θα γίνεις αγρότης”. Ποιος έφηβος θα ήθελε να ξυπνάει από τις 4 το πρωί; Είναι δύσκολη η αγροτική δουλειά, έχεις όλες τις καιρικές συνθήκες πάνω από το κεφάλι σου. Πήρα απόφαση ότι δεν θα ασχοληθώ από την πρώτη στιγμή που πήγα για όργωμα στα χωράφια. Ήμουν καλός μαθητής, απουσιολόγος, με βραβεία. Είχα ένα θέμα. Δεν ήθελα να μου πει ο καθηγητής “κάτσε κάτω, αδιάβαστος”. Δεν το άντεχα» ανέφερε αρχικά.

Τι έκανε όταν άνοιξε την πρώτη του κλινική με δάνειο και δεν πατούσε άνθρωπος για δύο μήνες;

«Άνοιξα πριν 17-18 χρόνια μια κλινική στο Μαρκόπουλο, πήρα δάνειο. Ξεκινάω και ο κόσμος πριν πάω εγώ πήγαινε κάπου. Δεν πάτησε ούτε ένας άνθρωπος για δύο μήνες. Μπήκε μια φορά ένας, εγώ ήμουν με ένα 20άρικο στην τσέπη. Χάρηκα εγώ ότι κάτι θα πάρουμε… και μου πούλησε ένα ημερολόγιο. Κι εγώ επειδή ήμουν ακόμα στο ξεκίνημα, ψάρι, το αγόρασα κι έμεινα με 10 ευρώ. Τον τρίτο μήνα ο μπαμπάς που μου πλήρωσε τα δύο πρώτα ενοίκια, μου είπε ότι δεν θα πληρώσει άλλο. Ήμουν στις Σέρρες μαζί με μια παρέα και είπαμε να πάρουμε λαχείο. Δεν το ήθελα, το πήρα με το ζόρι και ήμουν ο μόνος που κέρδισα στο λαχείο 450 ευρώ. Τόσο έκανε το ενοίκιό μου και κατάλαβα ότι δεν ήταν γραφτό να το κλείσω. Πλέον έχω μια πολυκλινική μαζί με την κολλητή μου με 12 ειδικότητες. Επειδή έμενα στην Αθήνα ο κύκλος μου ήταν εκεί. Έσκασε η κρίση και μου είπαν να τους βρω κάποιον στην Αθήνα. Και αποφασίσαμε με την κολλητή μου να ανοίξουμε ιατρείο στην Κηφισιά. Ακόμα και εάν δεν είχαμε δουλειά, θα περνούσαμε τέλεια».

Τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν ζευγάρι και πατέρα του παιδιού της Ζέτας Μακρυπούλια.

«Γελάμε με τα εξώφυλλα που μας θέλουν ζευγάρι με τη Ζέτα. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορείς να κάνεις με τέτοια εξώφυλλα. Ή γελάς ή αναρωτιέσαι “το τύπωσαν; το έβαλαν εξώφυλλο;”. Αν το σκεφτείς ήρεμα αναρωτιέσαι ότι μπορεί να γίνει σε κάτι και πιο σοβαρό;» ενώ για τη φιλία και τον έρωτα είπε:

«Πιστεύω πολύ στη φιλία και χωρίς τους φίλους μου θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Πιστεύω και στη δύναμη του έρωτα στο να διαστρεβλώνει την αλήθεια, ότι αυτό που ερωτεύτηκες δεν είναι αυτό που νόμιζες, αλλά αυτό που ήθελες να βλέπεις. Το πιο ωραίο στον έρωτα είναι ότι δεν σε ρωτάει ποτέ, πότε θα σου έρθει ή πότε είσαι έτοιμος. Έχει μια δύναμη τρελή».

Η πρωτόγνωρη εμπειρία της συμμετοχής του στην εκπομπή, «Ζήσε Αλλιώς»

«Ο Τζώνη Καλημέρης με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν θέλω να κάνω τηλεόραση. Και του λέω “Να κάνω τηλεόραση;”. Κάναμε ένα ραντεβού, μου άρεσε πολύ το concept και μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν μου είπαν και το όνομα της Σοφίας Αλιμπέρτη, με την οποία είχαμε συνδεθεί πολύ καρμικά τρεις φορές, δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο. Περνάω φανταστικά, πολύ ωραία. Έχω άγνοια κινδύνου, αλλά αισθάνομαι καλά γιατί έχω τη Σοφία δίπλα. Έχει έναν μαγικό τρόπο που από το μάτι και μόνο θα σου πει την οδηγία που θες με πολλή αγάπη. Μου αρέσω και με ενδιαφέρει να βγαίνει σωστά η πληροφορία».





