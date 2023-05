Πολιτική

Εκλογές – Βελόπουλος: Οι 4 προτεραιότητες της Ελληνικής Λύσης

Αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία τους και κάνοντας σύνδεση με την ΝΔ και τα χρήματα που δαπανά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου και ερωτηθείς για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που φέρουν το κόμμα του να δίνει μάχη για την είσοδο του στη Βουλή, επιτέθηκε στην ΝΔ αφήνοντας υπονοούμενα για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. «Η ΝΔ δίνει το 1/3 των προεκλογικών της δαπανών σε εταιρείες δημοσκοπήσεων», είπε χαρακτηριστικά και εμφανίστηκε βέβαιος για την είσοδο της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή.

Στη συνέχεια, ο κ. Βελόπουλος επιτέθηκε εκ νέου στην ΝΔ, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει πρόγραμμα και λέει ψέματα στον λαό», ενώ από τα βέλη του δεν γλίτωσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο είπε πως και το δικό του πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις 4 βασικές προτεραιότητες του κόμματος του:

Οριζόντια φορολόγηση 15% επί των καθαρών κερδών ιδιωτών και επιχειρήσεων

Κατάργηση των Ανεξάρτητων Αρχών από την οποία θα προκύψει εξοικονόμηση 1 δις ετησίως

Οριζόντια διαγραφή χρεών

Σύνδεση των εξορύξεων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ερωτηθείς για το αν έχει προτίμηση στις τουρκικές εκλογές μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου, απάντησε ότι «είναι σαν να θέλουμε πιο σπαθί θα μας σφάξει. Αυτό του Αλλάχ ή αυτό του Κεμάλ», καταλήγοντας πως ουσιαστικά και οι δυο έχουν την ίδια πολιτική.

Μένοντας στα ελληνοτουρκικά υπογράμμισε πως η Ελλάδα θα πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και να προχωρήσει σε κήρυξη ΑΟΖ με την Κύπρο, όπως της δίνει το δικαίωμα τα Διεθνές Δίκαιο. «Μετά αν θέλει η Τουρκία ας πάμε στη Χάγη», κατέληξε.

Στο δε ερώτημα που αυτοπροσδιορίζετα ο ίδιος στον πολιτικό χάρτη, απάντησε «εγώ δεν είμαι ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε κεντρώος. Ζητώ την ψήφο όλων των Ελλήνων και ανήκω σε όλους τους Έλληνες».

