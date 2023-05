Παράξενα

Βραζιλία: μαθητής “κάρφωσε” στυλό στο πρόσωπο συμμαθήτριάς του (βίντεο)

Βίντεο με το σοκαριστικό περιστατικό, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη Βραζιλία, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας 14χρονος μαθητής, κάρφωσε με στυλό στο πρόσωπο μία συμμαθήτριά του.

Η ανατριχιαστική στιγμή, καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με την "Daily Mail", λα έγιναν στο δημοτικό σχολείο Dom Jacson Damasceno Rodrigues στο Manaus της Βραζιλίας στις 8 Μαΐου.

Στο βίντεο φαίνεται ο 14χρονος μαθητής να είναι όρθιος μαζί με άλλους μαθητές κάνοντας κάποια παρουσίαση, όταν ξαφνικά πλησιάζει τη συμμαθήτριά του που κάθεται στο πρώτο θρανίο και την καρφώνει στο πρόσωπο και το χέρι με ένα στυλό.

Σοκαρισμένοι μαθητές ακούγονται να φωνάζουν, όταν ένα από τα αγόρια που συμμετείχε στην παρουσίαση έσπευσε να συγκρατήσει τον συμμαθητή του.

Ο ανήλικος, συνελήφθη από τη Στρατιωτική Αστυνομία και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο πατέρας του παιδιού υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει με την οικογένειά του σε άλλη γειτονιά επειδή είχαν δεχθεί απειλές ακόμη και για τη ζωή τους και ο γιος του έπεφτε συχνά θύμα bullying.

Student stabs classmate with a pencil for making fun of him



Was allegedly in Brazil pic.twitter.com/fC30Fqa7EI — Levandov (@blabla112345) May 13, 2023

