Μεξικό: Έξι νεκροί σε οικογενειακό ποδοσφαιρικό αγώνα!

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρκετοί ένοπλοι και πιθανώς μεθυσμένοι, άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους. Μεταξύ των θυμάτων και 3 παιδιά.

Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι, έχασαν την ζωή τους από πυροβολισμούς, κατά την διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου, που διοργάνωσε μια οικογένεια, σε πάρκο στην πολιτεία Ιντάλγκο, στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι πυροβολισμοί, σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε μια κατοικημένη περιοχή της πόλης Ατοτονίλκο ντε Τούλα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γενική εισαγγελία.

«Έγινε ένοπλη επίθεση στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου γινόταν οικογενειακή αθλητική συνάντηση, με απολογισμό έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ενώ υπάρχουν και δύο τραυματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την διευκρίνιση ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, έρευνα, για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρκετοί ένοπλοι και πιθανώς μεθυσμένοι, άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους, προκαλώντας γενικό πανικό, πριν τραπούν σε φυγή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία και άλλοι τέσσερις υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Αρκετές εγκληματικές συμμορίες, οι οποίες διαπράττουν κλοπές και διακίνηση καυσίμων, δρουν στην πολιτεία Χιντάλγκο, που βρίσκεται σχεδόν 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Μεξικού.

