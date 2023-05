Πολιτισμός

Σκάκι: Έλληνες μαθητές στην κορυφή του κόσμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν να κερδίσουν 87 σχολεία από 41 χώρες με παράδοση στο σκάκι, όπως η Ινδία, η Μαλαισία, η Κίνα και η Αμερική και να κατακτήσουν την πρώτη θέση στον κόσμο!

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της παγκόσμιας κατάταξης στο σκάκι και συγκεκριμένα στο ομαδικό διαδικτυακό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, ανέβηκαν μαθητές και μαθήτριες λυκείου της Θεσσαλονίκης. Κατάφεραν να κερδίσουν 87 σχολεία από 41 χώρες με παράδοση στο σκάκι, όπως η Ινδία, η Μαλαισία, η Κίνα και η Αμερική και να κατακτήσουν την πρώτη θέση στον κόσμο!

«Νιώθω περηφάνια για όλους μας και απερίγραπτη χαρά! Ήταν για μένα μια ευκαιρία μοναδική και πολύτιμη», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η μαθήτρια της Α' λυκείου των εκπαιδευτηρίων Βασιλειάδη Ιουλία Καβακοπούλου εξηγώντας πως ξεκίνησε το σκάκι από τα νήπια και το αγαπάει πάρα πολύ. «Το σκάκι μού έχει δώσει πολλές ευκαιρίες και αισθάνομαι τυχερή που το σχολείο μου, μας έδωσε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτή την υπέροχη ομάδα, που κατάφερε να πάρει την πρωτιά», λέει.

«Οι διαδικτυακές παρτίδες που έπαιξα με σκακιστές από σχολεία από όλον τον κόσμο στην πλατφόρμα του τουρνουά και η ανάδειξή μου ως τρίτου καλύτερου παίκτη στο διαδικτυακό γρήγορο σκάκι παγκοσμίως, με έκαναν να καταλάβω ότι οι Έλληνες σκακιστές είναι υποτιμημένοι και ότι το ομαδικό πνεύμα και το όραμα για να πετύχει κάποιος έναν μεγάλο στόχο είναι σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την πραγματοποίησή του», υπογραμμίζει ο μαθητής Α' Λυκείου του ίδιου σχολείου Μιχάλης Καραμίχος.

Ο Στέφανος Μαγκαλάκης, επίσης μαθητής της Α' Λυκείου, ξεκίνησε από τα πέντε του χρόνια το σκάκι και η αγάπη του γι' αυτό το άθλημα τον ώθησε να συνεχίσει να ασχολείται μέχρι σήμερα με αμείωτο ενδιαφέρον και μάλιστα σε επίπεδο πρωταθλητισμού. «Η πρώτη θέση στο παγκόσμιο διαδικτυακό σχολικό πρωτάθλημα είναι απόρροια ομαδικού πνεύματος, κοινού πάθους και συνυπευθυνότητας, δηλαδή κινήτρων που συσπείρωσαν την ομάδα μας και μας οδήγησαν στη νίκη. Ήταν το πολύ γρήγορο σκάκι -η μια παρτίδα διαδεχόταν την άλλη, ένιωθες την ένταση της στιγμής και τον ενθουσιασμό του παιχνιδιού με άλλο παίκτη από διάφορα μέρη του κόσμου. Ήταν μια φανταστική εμπειρία», σημειώνει ο Στέφανος και ο Δημήτρης Στοιμενίδης, μαθητής της Β' λυκείου, διευκρινίζει πως «έχουμε μία πορεία πολλών ετών με επιτυχίες και αυτή η νίκη ήταν ό,τι το καλύτερο. Έχω μάθει να συνεισφέρω στην ομαδική προσπάθεια και η δική μου επιτυχία και οι πολύ καλές επιδόσεις των άλλων παιδιών, μας έφεραν το χρυσό μετάλλιο».

Μεγάλη διάκριση και συγκεκριμένα την πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, κατέλαβαν και οι μαθητές γυμνασίου του ίδιου σχολείου. Η Ευγενία Γιακουστίδη, μαθήτρια της Β' γυμνασίου, σημειώνει πως «το τουρνουά ήταν έντεκα γύρων, γρήγορου σκακιού- τρία λεπτά και ανά κίνηση προσθέτονταν δύο δευτερόλεπτα. Η ευκαιρία που μας δόθηκε, να συμμετάσχουμε στο παγκόσμιο διαδικτυακό τουρνουά σκάκι και να παίξω αγώνες με παιδιά από όλο τον κόσμο ήταν κάτι υπέροχο».

Ο συμμαθητής της Κωνσταντίνος Καρακώτσιος επισημαίνει, από την πλευρά του, πως «το να παίζεις παρτίδες με σκακιστές και σκακίστριες από όλο τον κόσμο είναι από μόνο του μια πρόκληση, όταν όμως αγωνίζεσαι για την ομάδα σου και το σχολείο σου αισθάνεσαι ότι οφείλεις να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Και όταν πια με το τέλος του τουρνουά βλέπεις το απίστευτο που έχει καταφέρει η ομάδα σου και ότι ο καθένας μας έχει ξεπεράσει με τον δικό του τρόπο τον εαυτό του, το συναίσθημα της χαράς είναι απερίγραπτο και χαμογελάς συνέχεια».

Η αρχηγός ομάδων, διεθνής διαιτήτρια Σκακιού, γραμματέας της Σχολικής Επιτροπής της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Βέρα Αβραμίδου εξηγεί ότι ήταν πολύ μεγάλη η χαρά που αντλούσε από τις νίκες των παιδιών. «Ταυτιζόμουν μαζί τους, ένιωθα βαθιά ικανοποίηση όταν έβλεπα ότι βρισκόμασταν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και τελικά ακολούθησε ο πανηγυρισμός, ένα ανείπωτο αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας που ένιωσα να με πλημμυρίζει ολόκληρη, με την επικύρωση των αποτελεσμάτων μετά τον ενδελεχή έλεγχο anti-cheating, που μας έφερε στις πρώτες θέσεις του παγκόσμιου χάρτη», λέει.

«Σε ένα άθλημα που εκτός όλων των άλλων προϋποθέτει νοητική δεινότητα, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι στη κορυφή του κόσμου», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Τασσόπουλος, αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου σχολείου, οι μαθητές του οποίου, όπως επισημαίνει, «είναι πρωταθλητές Ελλάδας το 2017, το 2020, το 2021, το 2022, το 2023 και φέτος παγκόσμιοι πρωταθλητές στα Λύκεια και 5η παγκόσμια θέση στα Γυμνάσια. Ένα τεράστιο μπράβο στους παγκόσμιους πρωταθλητές, στα καμάρια του Λυκείου και στα βλαστάρια του Γυμνασίου, που πέφτοντας από μικρά στα βαθιά, καταλαμβάνοντας την 5η παγκόσμια θέση, έδειξαν ότι τίποτε δεν γίνεται τυχαία».

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή του γιου της

Εκλογές - Σακελλαροπούλου: συμμετοχή η καλύτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία (εικόνες)

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός