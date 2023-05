Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Το επεισόδιο της Τρίτης είναι απολαυστικό (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό ξεκαρδιστικό επεισόδιο.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η Περιστέρα παραμένει αμετάπειστη στο θέμα της εξαγοράς των «Από Καρδιάς» παρά τις προσπάθειες όλων να της αλλάξουν την γνώμη και κυρίως του Γιάννη, που όταν μαθαίνει τα ποσά που προσέφεραν οι εταιρίες για την εξαγορά, του έρχεται κόλπος! Δυστυχώς όμως, ακολουθώντας τις συμβουλές του Αρίστου και του Παύλου, η Λίλα και η Μελίνα αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τα σχέδια της πώλησης της επιχείρησης προκειμένου να σώσουν την φιλία τους με την Περιστέρα. Και μέσα σε όλα αυτά, θα παρθεί και μια οριστική απόφαση για το κατάστημα των «Από Καρδιάς»… Ο Αλέξανδρος, επηρεασμένος από τη Στέλλα, την οποία προσπαθεί να κερδίσει, αποφασίζει να παλέψει για τις σπουδές του και στρώνεται στο διάβασμα, ενώ ο Γιάννης αποφασίζει να πουλήσει πλέον ολόκληρο το σπίτι στον Αρίστο κανονικά και με τον νόμο! Όμως το ποσό που θα πάρει, προς μεγάλη έκπληξη του Αρίστου και της Μελίνας, ο Γιάννης θέλει να το χρησιμοποιήσει για «ιερό» σκοπό, χωρίς να ξέρει βέβαια ότι στο παρά πέντε η Περιστέρα θα κάνει την μεγάλη ανατροπή και θα φέρει κι αυτή πάρα πολλά λεφτά στην οικογένεια…

Trailer





Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

