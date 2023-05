Κοινωνία

Πάτρα: Μπούκαρε σε καφετέρια και πέταξε πέτρα στο κεφάλι σερβιτόρας

Ο άντρας συνελήφθη μετά την επίθεση και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Έκπληκτοι οι θαμώνες καφετέριας στην συνοικία των Ταμπαχάνων στην Πάτρα, έγιναν μάρτυρες ενός απίστευτου περιστατικού.

Ένας άνδρας 48 ετών εισέβαλε στο καφέ και επιτέθηκε σε υπάλληλο, που εκείνη την ώρα εργαζόταν χθες το απόγευμα.

Μάλιστα της έριξε μια πέτρα στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε καμία αιτία γι αυτήν επίθεση. Ο άνδρας συνελήφθη και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

