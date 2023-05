Πολιτική

Χειμάρρα – Ράμα: Υπερβολική η ρητορική της Ελλάδας για Μπελέρη

Τι είπε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας για τη σύλληψη του Μπελέρη και το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα δήλωσε αργά χθες το βράδυ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Χειμάρρα, ότι δεν σχεδιάζει να λάβει αποφάσεις πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη για το θέμα της δικαστικής δίωξης του νεοεκλεγέντος δημάρχου Φρέντη Μπελέρη.

Σε συνέντευξη Τύπου για τις δημοτικές εκλογές, ο κ. Ράμα παρέπεμψε το όλο ζήτημα της σύλληψης και προφυλάκισης του Μπελέρη σε χειρισμούς και υπεραμύνθηκε της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Αλβανία.

Ως προς την εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα στη Χειμάρρα, είπε: «Διεξήχθησαν σε πλήρη ηρεμία, εκεί η ψηφοφορία έγινε χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς κάποιο επεισόδιο. Ήταν παρόντες εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος με την ιδιότητα του παρατηρητή, εκεί ήταν δημοσιογράφοι απ' όλα τα ΜΜΕ, αλβανικά και ελληνικά, εκεί ήταν και οι αστυνομικές δυνάμεις που εγγυήθηκαν την ομαλή διαδικασία της ψηφοφορίας, και εκεί έγινε μια καταμέτρηση, όπως παντού στην Αλβανία, με διαφάνεια, ειρηνικά.

Στο τέλος, εκεί κέρδισε με λίγες ψήφους διαφορά ο υποψήφιος, αντίπαλος της κυβέρνησης. Όλα αυτά απορρίπτουν πλήρως κάθε είδος επιχείρημα ότι εκεί καταβλήθηκε προσπάθεια αποκόμισης, από εμάς, μιας νίκης με παράνομους εκλογικά τρόπους. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου, με πρόταση του εισαγγελέα, για τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Συνεπώς εγώ πιστεύω ότι αρκεί το επιχείρημα αυτό για να μην μπερδευτούν τα πράγματα».

Ο κ. Ράμα άφησε αιχμές περί υπερβολικής ρητορικής από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης και πολιτικών κομμάτων στην Αθήνα, και δήλωσε πως περισσότερα θα πει αμέσως μετά τις εκλογές στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, εξακολουθούν να παραμένουν προφυλακισμένοι στα Τίρανα τόσο ο Φρέντης Μπελέρης όσο και ο στενός συνεργάτης του Παντελής Κοκαβέσης, ο οποίος μεταφέρθηκε σε εκεί νοσοκομείο λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

