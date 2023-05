Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Η αποκάλυψη Δένδια για τον καβγά με τον Τσαβούσογλου

Οι άγνωστες πτυχές της θητείας του Νίκου Δένδια στο ΥΠΕΞ. Οι δύσκολες στιγμές στιγμές στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, η πρώτη γνωριμία με τον Μπάιντεν και η τακτική του... «τηγανίσματος» από τον Λαβρόφ.

Στις βασικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής τα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στο πηδάλιο της ελληνικής διπλωματίας, στο τι επιτεύχθηκε αυτό το διάστημα, αλλά και σε άγνωστες -στο ευρύ κοινό- πτυχές από τις επαφές με ομολόγους του, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο κανάλι του Γιάννη Σαρακατσάνη στο You Tube.

O κ. Δένδιας μίλησε για τον μεγάλο αριθμό ταξιδιών που έκανε, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις της Ελλάδας με μία σειρά κρατών, με τα οποία δεν διατηρούσαμε επαφές ή είχαν ατονήσει. «Αν είσαι υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έρχονται όλοι σε εσένα, αν είσαι υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας πρέπει να είσαι πολύ περισσότερο εξωστρεφής», σημείωσε.

Επίσης, τόνισε τη σημασία που έχουν στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής οι διαπροσωπικές σχέσεις που ανέπτυξε με ομολόγους του, δηλώνοντας: «Κατ' αρχάς, δεν επιτρέπεται να έχεις κακές σχέσεις. Αυτό απαγορεύεται. Δεν υπηρετεί τη δουλειά σου, το καθήκον σου. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν προσωπικές διαβαθμίσεις. Με κάποιους γίνεσαι φίλος, με κάποιους άλλους γίνεσαι λιγότερο φίλος. Όμως, επηρεάζει πάρα πολύ το να έχεις μία πολύ καλή προσωπική σχέση. Άλλαξα πολύ την αντίληψή μου για το πόση αξία έχει αυτό, ερχόμενος σε αυτό το υπουργείο».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη μεγάλη σημασία της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, όπως και της ολοκλήρωσης -από τον ίδιο- της διαπραγμάτευσης των Συμφωνιών για οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, αντιστοίχως, μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεων.

Ακόμη, μίλησε για το γνωστό περιστατικό με τον on air διάλογο που είχε στις 15/4/2021 στην Άγκυρα με τον ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παρ' ότι τον χαρακτηρίζει «φίλο» του.

«Μαλώσαμε. Μαλώσαμε, όμως, για κάτι που δεν μπορούσε να γίνει ανεκτό. Δεν μπορεί να είσαι μέσα στην Άγκυρα, να ακούς ισχυρισμούς που είναι τελείως αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο και να μένεις σιωπηλός, απλώς και μόνο επειδή είσαι φιλοξενούμενος ενός φίλου σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ξέρετε το γνωστό "φίλος μεν φιλτάτη δε η αλήθεια"», επεσήμανε.

Αποκάλυψε πόσο «παγωμένη» ήταν η ατμόσφαιρα στο δείπνο που -ως είθισται- παρέθεσε η τουρκική πλευρά στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών μετά τη συνάντηση: «Η ατμόσφαιρα αμέσως μετά στο τραπέζι, που αναγκάστηκε να καθίσει δίπλα μου, ήταν φρίκη. Τα πρώτα είκοσι λεπτά ήταν πάγος, δεν μιλούσε άνθρωπος».

Όσον αφορά τις δύσκολες στιγμές που υπήρξαν στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, ο κ. Δένδιας υποστήριξε: «Δεν σας κρύβω ότι αυτά τα 3,5 χρόνια -και το δύσκολα είναι understatement- εφιάλτης ήταν. Φτάσαμε στα όρια του πολέμου με την Τουρκία, αυτό δεν είναι αστείο».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν κοινό συμφέρον την επίλυση της μοναδικής διαφοράς. «Και αν η Τουρκία καταλάβει ότι το να λύσει τη διαφορά της με την Ελλάδα είναι και προς το δικό της συμφέρον -το συμφέρον μίας ευρωπαϊκής, δημοκρατικής, πλούσιας Τουρκίας, όχι μίας αυτοκρατορικής, οπισθοδρομικής Τουρκίας, εξαρτάται για ποια Τουρκία μιλάμε -τότε μπορούμε να βρούμε άκρη», πρόσθεσε.

Επίσης, δήλωσε ότι «η Ρωσία έκανε ένα τεράστιο λάθος» με την εισβολή στην Ουκρανία και πως η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή σχετικά με τη στάση της στο ίδιο ζήτημα.

«Φανταστείτε αν η Ελλάδα, με τις απειλές που δέχεται, υποστήριζε μία αντίληψη ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν με τη βία, όταν μία από τις δύο πλευρές, η ισχυρότερη θεωρητικά, μάλιστα, έχει ένα ιδεολόγημα που της επιτρέπει να το κάνει», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μπορεί στην Ελλάδα να υπήρξε ιστορικά αντιαμερικανισμός, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι η υπερδύναμη και θα παραμείνει η υπερδύναμη στο ορατό μέλλον. Άρα, η Ελλάδα πρέπει να έχει με αυτήν την υπερδύναμη μία εγκάρδια σχέση. Και θα πρέπει να έχει, κατά το δυνατόν, και μία συμβατότητα συμφερόντων. Δηλαδή, τα ελληνικά συμφέροντα να υπηρετούνται από τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Αυτό επιδιώξαμε αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι εκεί τα πήγαμε εξαιρετικά καλά».

Ο κ. Δένδιας μίλησε, ακόμη, για την πρώτη γνωριμία του με τον σημερινό Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Μάρτιο του 2009, όταν εκείνος ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο ίδιος υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Καραμανλή. «Με είχε στείλει η κυβέρνηση. Ξέρετε, έψαχναν κάποιον να πει στους Αμερικανούς κάτι δυσάρεστο. Λοιπόν, η "πατάτα" πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, έφτασε στον νεότερο υπουργό, που πάντα έτσι συμβαίνει, και εστάλη ο νεότερος», τόνισε.

Όσον αφορά την προσωπική επαφή που είχε με ομολόγους τους και ηγέτες σημείωσε ότι του έχει κάνει εκπληκτική εντύπωση ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, κ. Jaishankar, τον οποίο χαρακτηρίζει «απίστευτο αναλυτή μιας πλευράς του πλανήτη, με την οποία η Ελλάδα δεν έχει μεγάλη εξοικείωση», αλλά με την οποία, όμως, η χώρα μας έχει αποκτήσει πλέον «μία πολύ πιο στενή σχέση από ό,τι ξέρει ο μέσος Έλληνας».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στην τακτική του… «τηγανίσματος» από τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ. «μένα την πρώτη φορά που με είδε με τηγάνιζε επί δυόμισι ώρες. Για να έχετε μια εικόνα, μια νορμάλ υπουργική επίσκεψη κρατάει τρεις. Αυτή κράτησε εφτά», δήλωσε ενώ χαρακτήρισε «εντυπωσιακό ηγέτη» τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Σχετικά με τα «παράξενα» της θητείας του, μίλησε για τη συνάντηση με …Δένδια στην Παραγουάη (δικηγόρο, η οικογένεια του οποίου είχε φύγει από την Κέρκυρα το 1870), την κατά λάθος κλήση στον τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο (όταν πατήθηκε το ξεχασμένο στην πίσω τσέπη του παντελονιού του κινητό τηλέφωνο), αλλά και την επίθεση από τους Ρώσους στο Κίεβο με drone, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, με αποτέλεσμα να αναγκασθούν να μεταβούν στο καταφύγιο, όπου συνεχίστηκαν οι συζητήσεις.

«Οι Ουκρανοί μού έκαναν ένα δώρο και τι ήταν το δώρο; Ένα κομμάτι από το drone που έπεσε στην πόλη την ώρα που ήμουν εκεί και που το εκθέτουμε στο υπουργείο Εξωτερικών ως το μόνο πράγμα το οποίο εκτοξεύτηκε κατά Έλληνα υπουργού Εξωτερικών όταν ήταν εκτός Ελλάδας», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

