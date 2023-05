Πολιτική

Εκλογές 2023 - Τσίπρας: η διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Παρακολουθήστε την διακαναλική συνέντευξη Τύπου του αρχηγού της αντιπολίτευσης και Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει των εκλογών.

Διακαναλική συνέντευξη από το Ζάππειο Μέγαρο παραχωρεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου, όπου θα αναπτύξει το πρόγραμμα του κόμματος για την επόμενη μέρα.

Στις 19:30, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 17 της ΔΕΘ, θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

