“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ, με ενδιαφέροντες καλεσμένους και αποκαλύψεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, και τον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Βασιλώττο. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, με το «ανήσυχο» καλλιτεχνικό πνεύμα, μιλάει για όλες τις «αγάπες» της ζωής του, την τηλεόραση, το θέατρο και τη μουσική. Γιατί πιστεύει ότι δεν έχουμε καλές κωμωδίες στην Ελλάδα;

Ποια προσωπική ιστορία «κρύβεται» πίσω από το θεατρικό του έργο «Αδέσποτα»; Ποιο είναι το πιο παράξενο μέρος, που έχει συνευρεθεί ερωτικά; Πόσο ενδιαφέρον βρίσκει το TikTok; Επίσης, περιγράφει το δέσιμο που έχει μέχρι σήμερα με τον «πατέρα» του από τις «Άγριες Μέλισσες», τη «μαγεία» που ζει, παίζοντας σε σειρές εποχής, όπως ο «Παράδεισος των Κυριών», και την επερχόμενη θεατρική του συνεργασία με τον Μιχάλη Πανάδη.

Μεταξύ άλλων, θυμάται τη στιγμή που έμαθε ότι ο Γιώργος Νταλάρας δέχθηκε να συμμετάσχει στη δισκογραφική του δουλειά, ενώ ανακοινώνει ότι σύντομα θα τον συναντάμε στη δική του «Λούπα», τη μουσική γωνιά που δημιούργησε με πολύ μεράκι, τραγούδι και ρακόμελα.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τους «Kings». Ο Γιάννης και η Μαριλένα μιλάνε για την καλλιτεχνική τους «συνάντηση» και μοιράζονται ενδιαφέρουσες στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία. Γιατί ο Johnny, δηλώνει ότι είναι… «μαμμόθρεφτο» και ποιον ρόλο έπαιξε ο πατέρας του, στην ενδυματολογική του «ταυτότητα»; Γιατί δυσκολεύεται να βρει φαγητό για την Μαριλένα, στις περιοδείες τους;

Για ποιον λόγο η Μαριλένα «απέτυχε» ως παιδαγωγός και τι σημαίνει το καλλιτεχνικό της επώνυμο, Animado; O Johnny μιλάει, επίσης, για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, τη Σκανδιναβή σύζυγό του, την κόρη τους, τη ζωή τους στη Νορβηγία και το «comeback» στην Ελλάδα, μετά τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού, «Madame». Τέλος, οι «Kings» έρχονται «αντιμέτωποι» με την πρόκληση του Γρηγόρη, όπου πρέπει να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζει, τελικά, ο ένας τον άλλον.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

