Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Μπορέλ: Να διορθωθούν οι ανεπάρκειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να διορθώσει τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν από Ευρωπαίους παρατηρητές στην εκλογική της διαδικασία κάλεσε την Τουρκία ο Ζοζέπ Μπορέλ.



Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα την Τουρκία να αντιμετωπίσει ελαττώματα στην εκλογική διαδικασία της, τα οποία εντοπίσθηκαν από ευρωπαίους παρατηρητές, ενόψει και του β' γύρου των προεδρικών εκλογών στις 28 Μαΐου.

«Επισημαίνουμε τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Αποστολής Παρατήρησης Εκλογών του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης και καλούμε τις τουρκικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα ελαττώματα που εντοπίσθηκαν», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μπορέλ.

«Η ΕΕ προσδίδει τη μέγιστη σημασία στην ανάγκη για διαφανείς, συμπεριληπτικές και αξιόπιστες εκλογές, σε συνθήκες ισονομίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Κοριτσάκι παρασύρθηκε από το ΙΧ του πατέρα του - Δίνει “μάχη” στην ΜΕΘ

“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Μπαρτσελόνα: Διπλό πάρτι τίτλου στη Βαρκελώνη (εικόνες)