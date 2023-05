Αθλητικά

Euroleague – Ρεάλ Μαδρίτης: Πλήγμα για τη βασίλισσα πριν το Final 4

Ο Γάλλος σέντερ, Βενσάν Πουαριέ, επέστρεψε εσπευσμένα μετά από εγχείρηση για να βοηθήσει την ομάδα του κόντρα στην Παρτιζάν, αλλά η κατάσταση του επιδεινώθηκε.

Χωρίς έναν ακόμη παίκτη θα πρέπει να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, την ερχόμενη Παρασκευή (19/5, 21:00), στο Κάουνας. Ο τεχνικός της πολυνίκη της διοργάνωσης, με 10 τρόπαια, Τσους Ματέο, έμαθε σήμερα πως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Βενσάν Πουαριέ. Ο 29χρονος Γάλλος σέντερ είχε υποβληθεί σε επέμβαση σκωληκοειδίτιδας τον περασμένο μήνα με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Ο Πουαριέ συμμετείχε στον 2ο αγώνα της σειράς των πλέι οφ με την Παρτιζάν, στη Μαδρίτη, σημειώνοντας 12 πόντους και μαζεύοντας 7 ριμπάουντ σε 22:34 λεπτά συμμετοχής. Ήταν στη δωδεκάδα και στο Game 3 στο Βελιγράδι, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Καθώς βρισκόταν σε μετεγχειρητικό στάδιο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε καθώς βιάστηκε να επιστρέψει και οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει εκτός άσκησης για να επανέλθει.

Στην προσπάθειά της ν' αυξήσει σε 11 τα τρόπαιά της, πέντε χρόνια μετά την κατάκτηση του τελευταίου τίτλου, η Ρεάλ Μαδρίτης, θα παρουσιαστεί στο δεύτερο διαδοχικό clasico σε φάιναλ φορ Euroleague με την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό, χωρίς βασικούς παίκτες της.

Ο Γάλλος φόργουορντ Γκερσόν Γιαμπουσέλε είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό πέντε αγώνων, στη σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες της με αυτούς της Παρτιζάν, στο Game 2 των πλέι οφ, ενώ ο Γκαμπριέλ Ντεκ υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, όταν τραυματίστηκε στο Game 4 με τη σερβική ομάδα και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

