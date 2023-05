Πολιτική

Εκλογές: Βαρτζόπουλος, Αρσένη και Κωνσταντόπουλος για τα προγράμματα των κομμάτων

Οι υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον τηλεοπτικό "αέρα" του ΑΝΤ1.

Με τις ημέρες για τη διεξαγωγή των εκλογών να μετρούν αντίστροφα, καλεσμένοι βρέθηκαν στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 οι:

Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Β’ Θεσσαλονίκης

Τζένη Αρσένη υποψήφια ΣΥΡΙΖΑ στη Α’ Αθήνας

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος υποψήφιος ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανιας.

Μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους αλλά και σημεία των προγραμμάτων των κομμάτων που εκπροσωπούν.

Οι τρεις υποψήφιοι, ξιφούλκησαν και διασταύρωσαν τις απόψεις τους στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

