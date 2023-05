Πολιτική

Εκλογές: Καραθάνος, Παπαχαραλάμπους και Σερετάκης για την επόμενη μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές μιλούν στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές.

Στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, προσπαθώντας να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους για τις κρίσιμες εκλογές στις 21 Μαΐου.

Καλεσμένοι στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν την Τρίτη οι:

Μπάμπης Καραθάνος υποψήφιος της ΝΔ στον Δυτικό τομέα Αθηνών

Χάρης Παπαχαραλάμπους υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ Βοιωτίας

Νίκος Σερετάκης υποψήφιος ΚΚΕ στον Βόρειο τομέα Αθηνών

Οι τρεςι υποψήφιοι, μίλησαν μεταξύ άλλων για τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και την "επόμενη ημέρα" των εκλογών της 21ης Μαΐου.