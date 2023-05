Αθλητικά

Formula 1: το GP της Ίμολα σε ANT1 και ANT1+ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To 6o GP της Formula 1 που θα διεξαχθεί στην Ίμολα, στον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Ο 6ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στη θρυλική πίστα της Ίμολα στην Ιταλία και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 21 Μαΐου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Στο Autodromo Enzo e Dino Ferrari η πίστα της Ίμολα βρίσκεται κοντά στη Μπολόνια στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνα. Έχει αριστερόστροφη φορά και εκεί γίνονται αγώνες F1 από το 1980. Στη σημερινή της εκδοχή έχει μήκος 4.9km, απαρτίζεται από 19 στροφές και ο αγώνας διαρκεί 63 γύρους. Εκεί, την Πρωτομαγιά του 1994 έχασε τη ζωή του ο Βραζιλιάνος οδηγός Άιρτον Σένα. Ο αδικοχαμένος πρωταθλητής έχασε τον έλεγχο της Williams στην καμπή Ταμπουρέλο και χτύπησε στον τοίχο. Την προηγούμενη μέρα, στην ίδια πίστα, είχε χάσει τη ζωή του και ο Αυστριακός οδηγός Ρόναλντ Ράτζενμπεργκερ.

Από τότε πολλά έχουν αλλάξει, τόσο στη μορφή της πίστας όσο και στις προδιαγραφές ασφαλείας. Υπάρχει, όμως, ακόμη μια ατμόσφαιρα παλιάς σχολής που τονίζουν τα ψηλά κερμπ, τα οποία και αναμένεται να είναι και ο μεγαλύτερος προβληματισμός των οδηγών το 3ημερο του αγώνα. Τα φετινά μονοθέσια είναι μεγάλα (+5m μήκος) και βαριά (798kg). Χτυπώντας πάνω στα κερμπ αποσταθεροποιούνται και χάνουν φόρα, ενώ αποφεύγοντας οι οδηγοί τα κερμπ πηγαίνουν πιο αργά με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή χωρίς «δράματα». Δύσκολο είναι επίσης, να αποκλείσει κανείς την πιθανότητα βροχής.

Πέρυσι, οι Red Bull είχαν κάνει το 1-2 με νικητή το Φερστάπεν. Φέτος, οι Ταύροι έχουν μέχρι τώρα 5 νίκες σε 5 αγώνες! Ήρθε η ώρα να χάσουν; Θα έχουν απάντηση εντός έδρας οι Ferrari;

Η εκπομπή «Formula 1 Show» την Κυριακή 21 Μαΐου θα αρχίσει στις 15:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, στην οποία, μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε:

Αφιέρωμα στον θρυλικό Άιρτον Σένα, που έχασε τη ζωή του στην πίστα της Ίμολα πριν από 29 χρόνια.

που έχασε τη ζωή του στην πίστα της Ίμολα πριν από 29 χρόνια. Προσομοίωση και ανάλυση του γύρου της Ίμολα από τον Τζώρτζη Μαρκογιάννη, που έχει οδηγήσει εκεί σε αγώνες Formula 4.

που έχει οδηγήσει εκεί σε αγώνες Formula 4. Αποκλειστική συνέντευξη του πιο ανερχόμενου οδηγού, Όλι Μπέαρμαν, που εντυπωσιάζει στην F2 και ετοιμάζεται για το «άλμα» στην F1.

που εντυπωσιάζει στην F2 και ετοιμάζεται για το «άλμα» στην F1. Απευθείας συνδέσεις με την ιστορική πίστα της Ίμολα, αλλά και την αλήθεια για τις φήμες πως ο Λιούις Χάμιλτον είναι ζευγάρι με την Σακίρα!

Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» θα είναι οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης και Μαρία Θωμά και στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 6ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

F1 FP1 19/5 14:30 ANT1+ F1 FP2 19/5 18:00 ANT1+ F3 Sprint race 20/5 11:05 ANT1+ F1 FP3 20/5 13:30 ANT1+ F2 Sprint race 20/5 15:15 ANT1+ F1 Qualifying 20/5 17:00 ANT1+ F3 Feature race 21/5 09:40 ANT1+ F2 Feature race 21/5 11:10 ANT1+ F1 Formula 1 Show 21/5 15:00 ANT1, ANT1+ F1 Race 21/5 16:00 ANT1, ANT1+

Την Κυριακή 21 Μαΐου, στις 16:00, το 6ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

#f1ant1

Instagram

@f1.ant1

Facebook

@f1.ant1

Twitter

@f1ant1

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στον Κορυδαλλό: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα κοκαϊνης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι

Μπαρτσελόνα: Διπλό πάρτι τίτλου στη Βαρκελώνη (εικόνες)