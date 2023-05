Life

“Οι Προδότες”: πότε κάνει πρεμιέρα το παιχνίδι στρατηγικής του ΑΝΤ1

Το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η Έπαυλη των Προδοτών ανοίγει τις πύλες της. Την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, κάνουν πρεμιέρα «Οι Προδότες», το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, το οποίο πρόσφατα απέσπασε δύο βραβεία BAFTA από την Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα μας μυεί σε έναν κόσμο, όπου Πιστοί και Προδότες συνυπάρχουν, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος!

22 άγνωστοι μεταξύ τους έρχονται για να παίξουν και να κερδίσουν. Οι ρόλοι θα μοιραστούν από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι θα είναι Πιστοί και κάποιοι Προδότες. Κανείς, όμως, δεν θα γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα των γύρω του.

Πόσο καλά μπορούν Πιστοί και Προδότες να πουν το τέλειο ψέμα και να υπερασπιστούν την αλήθεια τους; Θα καταφέρουν οι Προδότες να βγάλουν από τη μέση τους Πιστούς, και οι Πιστοί, αντίστοιχα, να τους αναγνωρίσουν πριν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα και έτσι να παραμείνουν ζωντανοί;

«Οι Προδότες», το διεθνές format που ξεχωρίζει για τα μυστικά και τις συνωμοσίες του, έχει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές παγκοσμίως και πρόσφατα κέρδισε δύο βραβεία BAFTA, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό παιχνίδι στρατηγικής που δοκιμάζει κάθε λεπτό τις σχέσεις των παικτών και την ψυχολογία τους.

Από το πρώτο, κιόλας, επεισόδιο, κάποιοι από τους παίκτες ορίζονται μυστικά ως Προδότες, χωρίς η υπόλοιπη ομάδα να γνωρίζει την ταυτότητά τους.

Κάθε μέρα, όλοι μαζί, δουλεύουν σαν ομάδα για να συγκεντρώσουν μέχρι και 100.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας ιδιαίτερες αποστολές.

Κάθε βράδυ, ενώ οι Πιστοί κοιμούνται, οι Προδότες συναντιούνται μυστικά και αποφασίζουν ποιον Πιστό θα δολοφονήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, εξοντώνουν έναν έναν τους Πιστούς, με στόχο να υπερισχύσουν εκείνοι στο τέλος. Και οι Πιστοί, όμως, δεν είναι ανυπεράσπιστοι. Έχουν και αυτοί ένα πολύ ισχυρό όπλο στη διάθεσή τους: την ψηφοφορία της Στρογγυλής Τραπέζης. Εκεί οι Πιστοί προσπαθούν να εντοπίσουν τους Προδότες, με τις υποψίες και τις κατηγορίες όλων να εκφράζονται ενώπιον όλων. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας όλοι ψηφίζουν εκείνον ή εκείνη που θεωρούν ότι είναι Προδότης.

Εκτός φυσικά από τους ίδιους τους Προδότες που ψηφίζουν ανάλογα με τη στρατηγική τους, χωρίς να αποκλείονται τα συντροφικά μαχαιρώματα…

Όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, διώχνεται από την έπαυλη, αφού, όμως, πρώτα αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Ήταν όντως Προδότης;

Ή μήπως τελικά έδιωξαν κάποιον Πιστό;

Όσο οι μέρες περνούν οι παίκτες θα μειώνονται και το χρηματικό έπαθλο θα αυξάνεται, μέχρι να φτάσουν στον μεγάλο τελικό. Εκεί, όσοι Πιστοί έχουν απομείνει, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διώξουν τους υπόλοιπους Προδότες. Αν τα καταφέρουν, τότε όσοι Πιστοί έχουν απομείνει, θα ανακηρυχθούν νικητές και θα μοιραστούν το έπαθλο. Αν, όμως, ανάμεσά τους βρίσκεται κάποιος Προδότης, τότε το έπαθλο θα είναι δικό του!

Ποιοι θα επικρατήσουν σε αυτό το παιχνίδι στρατηγικής και εξαπάτησης;

«ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ»: Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 21:00 & κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

